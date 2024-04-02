Почему выпадают волосы у женщин: причины и признаки выпадения волос

Трихолог предупредила о рисках борьбы с выпадением волос «народными» методами

03 апреля 2024 в 01:47 Размер текста - 17 +

При выпадении волос стоит обратиться к врачу-трихологу Фото: Денис Моргунов © URA.RU Выпадение волос у женщин — это нормальный и естественный процесс, который помогает обновляться волосяным покровам. Однако иногда он очень ускоряется, из-за чего образуются залысины. URA.RU собрало информацию о том, какие причины и способы лечения помогут остановить это, а также, как определить, что начинается облысение. Признаки выпадения волос Первое на что стоит обратить внимание — количество волос, которое выпало после душа и при расчесывании. Если обнаруживается, что после мытья головы количество выпавших волосков больше 15, то это характерный признак алопеции (частичного облысения — прим. URA.RU). То же самое и с тем, что на расческе остается слишком много волос. Второй признак — зуд кожных покровов головы и частичное выпадение ресниц и бровей. При таких раскладах кожа головы начинает чесаться и шелушиться, а ресницы и брови редеть. Последним признаком стоит отметить уже виднеющиеся участки лысины. Так у человека образуются обособленные участки кожи, которые не покрыты волосами. Причины выпадения волос Есть два основных типа алопеции у женщин — генетический и реактивный. Первый объясняется наследственностью, а второй — влиянием внешних и внутренних раздражителей. Генетический тип дает сбои в функционировании волосяных фолликулов. Он часто проявляется с возрастом и характеризуется медленным течением и истончением волос у женщин вдоль макушки. Реактивный же тип проявляется из-за стресса, гормонов и болезней. Так алопеция наблюдается у женщин во время беременности, родов, менопаузы, проблем с щитовидной железой и постоянных стрессовых ситуаций. Способы лечения Причины выпадения волос, так же как и способы лечения очень различны и подходят не всем. Чтобы действительно справиться с проблемой, необходимо обратиться к врачу. Он поможет составить индивидуальный, подходящий конкретному человеку курс лечения или отправит на обследование, рассказала трихолог Мария Привалова «Роскачеству». «Какой бы метод терапии вы ни выбрали, необходимо понимать, что ослабление и выпадение волос — это следствие определенной проблемы, и важно установить причину. Обязательно обратитесь к терапевту, дерматологу или трихологу и пройдите все необходимые обследования», — посоветовала Привалова. Всего существует четыре метода лечения — хирургический, инъекционный, терапевтический и физиотерапия. Первый позволяет произвести пересадку волосяных фолликул, второй — пробудить «спящие» луковицы и устранить заболевания кожи, третий — устранить проблему исключительно с помощью уходовых средств, а четвертый — стимулирует все обменные процессы в организме с помощью лазера. Врач-трихолог предупредил о «народных» методах лечения Несмотря на доступность врачей, индивидуальность проблемы и лечения, а также возможность навредить, женщины часто выбирают «народные средства». Одним из таких является луковый сок. В нем действительно содержится много полезных для здоровья волос веществ, однако он почти бесполезен, сообщила Привалова. «При алопеции сок лука тоже бесполезен. И вообще, применять маску из лукового сока нужно с осторожностью, не слишком часто, и только в том случае, если нет противопоказаний. Если на коже головы есть ранки, если кожа чувствительная или сухая — наносить луковый сок нельзя, процедура может вызвать раздражение, шелушение, зуд и жжение», — предупредила Привалова. «Народные средства никогда» не подтверждались научно. В основном, те люди, которые попытались решить проблему с их помощью, обращаются к врачам из-за того, что облысение усугубилось, рассказала трихолог Инна Жихорева MedAboutMe. Однако она отметила, что среди «народных способов» есть и те, что действительно могут помочь. Такими являются лимонные и травяные ополаскивания, а также обработка растительными маслами и медовыми масками. «Есть примеры, когда такие домашние средства помогли… Полезными процедурами для волос в домашних условиях являются лимонные и травяные ополаскивания (крапивные, репейные), обработка волосяных стержней растительными маслами, медовые маски», — подытожила врач. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выпадение волос у женщин — это нормальный и естественный процесс, который помогает обновляться волосяным покровам. Однако иногда он очень ускоряется, из-за чего образуются залысины. URA.RU собрало информацию о том, какие причины и способы лечения помогут остановить это, а также, как определить, что начинается облысение. Первое на что стоит обратить внимание — количество волос, которое выпало после душа и при расчесывании. Если обнаруживается, что после мытья головы количество выпавших волосков больше 15, то это характерный признак алопеции (частичного облысения — прим. URA.RU). То же самое и с тем, что на расческе остается слишком много волос. Второй признак — зуд кожных покровов головы и частичное выпадение ресниц и бровей. При таких раскладах кожа головы начинает чесаться и шелушиться, а ресницы и брови редеть. Последним признаком стоит отметить уже виднеющиеся участки лысины. Так у человека образуются обособленные участки кожи, которые не покрыты волосами. Есть два основных типа алопеции у женщин — генетический и реактивный. Первый объясняется наследственностью, а второй — влиянием внешних и внутренних раздражителей. Генетический тип дает сбои в функционировании волосяных фолликулов. Он часто проявляется с возрастом и характеризуется медленным течением и истончением волос у женщин вдоль макушки. Реактивный же тип проявляется из-за стресса, гормонов и болезней. Так алопеция наблюдается у женщин во время беременности, родов, менопаузы, проблем с щитовидной железой и постоянных стрессовых ситуаций. Причины выпадения волос, так же как и способы лечения очень различны и подходят не всем. Чтобы действительно справиться с проблемой, необходимо обратиться к врачу. Он поможет составить индивидуальный, подходящий конкретному человеку курс лечения или отправит на обследование, рассказала трихолог Мария Привалова «Роскачеству». «Какой бы метод терапии вы ни выбрали, необходимо понимать, что ослабление и выпадение волос — это следствие определенной проблемы, и важно установить причину. Обязательно обратитесь к терапевту, дерматологу или трихологу и пройдите все необходимые обследования», — посоветовала Привалова. Всего существует четыре метода лечения — хирургический, инъекционный, терапевтический и физиотерапия. Первый позволяет произвести пересадку волосяных фолликул, второй — пробудить «спящие» луковицы и устранить заболевания кожи, третий — устранить проблему исключительно с помощью уходовых средств, а четвертый — стимулирует все обменные процессы в организме с помощью лазера. Несмотря на доступность врачей, индивидуальность проблемы и лечения, а также возможность навредить, женщины часто выбирают «народные средства». Одним из таких является луковый сок. В нем действительно содержится много полезных для здоровья волос веществ, однако он почти бесполезен, сообщила Привалова. «При алопеции сок лука тоже бесполезен. И вообще, применять маску из лукового сока нужно с осторожностью, не слишком часто, и только в том случае, если нет противопоказаний. Если на коже головы есть ранки, если кожа чувствительная или сухая — наносить луковый сок нельзя, процедура может вызвать раздражение, шелушение, зуд и жжение», — предупредила Привалова. «Народные средства никогда» не подтверждались научно. В основном, те люди, которые попытались решить проблему с их помощью, обращаются к врачам из-за того, что облысение усугубилось, рассказала трихолог Инна Жихорева MedAboutMe. Однако она отметила, что среди «народных способов» есть и те, что действительно могут помочь. Такими являются лимонные и травяные ополаскивания, а также обработка растительными маслами и медовыми масками. «Есть примеры, когда такие домашние средства помогли… Полезными процедурами для волос в домашних условиях являются лимонные и травяные ополаскивания (крапивные, репейные), обработка волосяных стержней растительными маслами, медовые маски», — подытожила врач.