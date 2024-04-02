Екатеринбург вошел в топ городов по продуктивности работников в марте

Екатеринбург занял четвертое место в рейтинге городов по продуктивности работников в марте. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Работа».
«Эксперты Авито Работы опросили более 7 000 работающих россиян и узнали их уровень работоспособности в марте 2024 года… По итогам опроса в марте 2024 года самыми продуктивными оказались работники из Ростова-на-Дону (77%), Казани (72%), Омска и Екатеринбурга (67% соответственно)» — сказано в сообщении.
Отмечается, что в марте самыми продуктивными были работники бухгалтерии и финансовой сферы (71%), а также автомобильного бизнеса (71%). Менее эффективными были работники онлайн-торговли (69%), производства, сырья и медицины, фармацевтики (68% соответственно).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!