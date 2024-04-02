02 апреля 2024

Екатеринбург вошел в топ городов по продуктивности работников в марте

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, набережная исети, ротонда, зима, город екатеринбург, проспект ленина
67% екатеринбуржцев считают себя самыми продуктивными работниками марта (архивное фото) Фото:

Екатеринбург занял четвертое место в рейтинге городов по продуктивности работников в марте. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Работа».

«Эксперты Авито Работы опросили более 7 000 работающих россиян и узнали их уровень работоспособности в марте 2024 года… По итогам опроса в марте 2024 года самыми продуктивными оказались работники из Ростова-на-Дону (77%), Казани (72%), Омска и Екатеринбурга (67% соответственно)» — сказано в сообщении.

Отмечается, что в марте самыми продуктивными были работники бухгалтерии и финансовой сферы (71%), а также автомобильного бизнеса (71%). Менее эффективными были работники онлайн-торговли (69%), производства, сырья и медицины, фармацевтики (68% соответственно).

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Екатеринбург занял четвертое место в рейтинге городов по продуктивности работников в марте. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Работа». «Эксперты Авито Работы опросили более 7 000 работающих россиян и узнали их уровень работоспособности в марте 2024 года… По итогам опроса в марте 2024 года самыми продуктивными оказались работники из Ростова-на-Дону (77%), Казани (72%), Омска и Екатеринбурга (67% соответственно)» — сказано в сообщении. Отмечается, что в марте самыми продуктивными были работники бухгалтерии и финансовой сферы (71%), а также автомобильного бизнеса (71%). Менее эффективными были работники онлайн-торговли (69%), производства, сырья и медицины, фармацевтики (68% соответственно).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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