Челябинку отправили в колонию за попытку пронести в СИЗО наркотики в морковке

В Челябинске местную жительницу отправили в колонию на восемь с половиной лет за попытку передать сожителю, находящемуся в следственном изоляторе, наркотики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Запрещенные вещества женщина пыталась пронести в морковке.
«Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 46-летней местной жительницы. Она признана виновной по ч. 3 ст. 30, п. п. „а“, „б“ ч. 3 ст. 228.1 УК РФ („Покушение на незаконный сбыт наркотических средств“), ч. 2 ст. 234 УК РФ („Незаконные приобретение, хранение в целях сбыта, а также незаконный сбыт сильнодействующего вещества“). Ей назначено наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Для передачи наркотиков женщина придумала изощренный способ. Она разрезала морковь пополам, вырезала в ней полость, заложила туда запрещенные вещества, а после склеила две половины плода между собой. Но сотрудники изолятора все равно нашли наркотики.
Ранее женщина уже привлекалась к ответственности за незаконный оборот наркотических средств. Но назначенное наказание не отбывала, так как ее ребенку еще не исполнилось 14 лет. После повторного нарушения закона отсрочка от отбывания наказания была отменена.
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