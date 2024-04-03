В Екатеринбурге нашли заброшенный пункт выдачи Wildberries, забитый посылками

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Пункт выдачи товаров WALDBERRIES. Курган, wildberries, вайлдберриз, wb
В пункте выдачи никто не работает Фото:

В Юго-Западном районе Екатеринбурга 3 апреля обнаружили заброшенный пункт выдачи Wildberries, который забит коробками с посылками. Двери помещения открыты, а внутри никого нет, рассказала клиентка маркетплейса.

«Вход заставлен коробками, мы пробовали звать, никто не откликается. Продавец из магазина напротив говорит, что там с утра никого нет», — передает E1.ru слова очевидицы. Она рассказала, что отправила письмо с претензией в компанию, так как переживает за свои посылки.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Wildberries. На момент публикации ответ получить не удалось.

В Екатеринбурге увеличилось количество жалоб на маркетплейсы. В 2023 году горожанам помогли вернуть порядка 30 миллионов рублей. По словам директора центра по защите прав потребителей Янины Голубевой, порядка 90% споров получается решить в досудебном порядке.

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В Юго-Западном районе Екатеринбурга 3 апреля обнаружили заброшенный пункт выдачи Wildberries, который забит коробками с посылками. Двери помещения открыты, а внутри никого нет, рассказала клиентка маркетплейса. «Вход заставлен коробками, мы пробовали звать, никто не откликается. Продавец из магазина напротив говорит, что там с утра никого нет», — передает E1.ru слова очевидицы. Она рассказала, что отправила письмо с претензией в компанию, так как переживает за свои посылки. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Wildberries. На момент публикации ответ получить не удалось. В Екатеринбурге увеличилось количество жалоб на маркетплейсы. В 2023 году горожанам помогли вернуть порядка 30 миллионов рублей. По словам директора центра по защите прав потребителей Янины Голубевой, порядка 90% споров получается решить в досудебном порядке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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