В Екатеринбурге нашли заброшенный пункт выдачи Wildberries, забитый посылками

03 апреля 2024 в 15:38 Размер текста - 17 +

В пункте выдачи никто не работает Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Юго-Западном районе Екатеринбурга 3 апреля обнаружили заброшенный пункт выдачи Wildberries, который забит коробками с посылками. Двери помещения открыты, а внутри никого нет, рассказала клиентка маркетплейса. «Вход заставлен коробками, мы пробовали звать, никто не откликается. Продавец из магазина напротив говорит, что там с утра никого нет», — передает E1.ru слова очевидицы. Она рассказала, что отправила письмо с претензией в компанию, так как переживает за свои посылки. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Wildberries. На момент публикации ответ получить не удалось. В Екатеринбурге увеличилось количество жалоб на маркетплейсы. В 2023 году горожанам помогли вернуть порядка 30 миллионов рублей. По словам директора центра по защите прав потребителей Янины Голубевой, порядка 90% споров получается решить в досудебном порядке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Юго-Западном районе Екатеринбурга 3 апреля обнаружили заброшенный пункт выдачи Wildberries, который забит коробками с посылками. Двери помещения открыты, а внутри никого нет, рассказала клиентка маркетплейса. «Вход заставлен коробками, мы пробовали звать, никто не откликается. Продавец из магазина напротив говорит, что там с утра никого нет», — передает E1.ru слова очевидицы. Она рассказала, что отправила письмо с претензией в компанию, так как переживает за свои посылки. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Wildberries. На момент публикации ответ получить не удалось. В Екатеринбурге увеличилось количество жалоб на маркетплейсы. В 2023 году горожанам помогли вернуть порядка 30 миллионов рублей. По словам директора центра по защите прав потребителей Янины Голубевой, порядка 90% споров получается решить в досудебном порядке.