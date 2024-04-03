В Екатеринбурге нашли заброшенный пункт выдачи Wildberries, забитый посылками

В Юго-Западном районе Екатеринбурга 3 апреля обнаружили заброшенный пункт выдачи Wildberries, который забит коробками с посылками. Двери помещения открыты, а внутри никого нет, рассказала клиентка маркетплейса.
«Вход заставлен коробками, мы пробовали звать, никто не откликается. Продавец из магазина напротив говорит, что там с утра никого нет», — передает E1.ru слова очевидицы. Она рассказала, что отправила письмо с претензией в компанию, так как переживает за свои посылки.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Wildberries. На момент публикации ответ получить не удалось.
В Екатеринбурге увеличилось количество жалоб на маркетплейсы. В 2023 году горожанам помогли вернуть порядка 30 миллионов рублей. По словам директора центра по защите прав потребителей Янины Голубевой, порядка 90% споров получается решить в досудебном порядке.
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