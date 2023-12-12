12 декабря 2023

Маркетплейсы вернули екатеринбуржцам десятки миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пятирублевая купюра. Екатеринбург, снимает на телефон, новые деньги, перевод денег, онлайн платеж
Екатеринбуржцам вернули 30 миллионов рублей в спорах с маркетплейсами Фото:

В Екатеринбурге значительно увеличилось количество жалоб на маркетплейсы, за 2023 год в общей сложности горожанам помогли вернуть порядка 30 миллионов рублей. Такие данные озвучила директор центра по защите прав потребителей Янина Голубева на пресс-конференции ТАСС-УРАЛ.

«Значительно увеличилось количество жалоб на маркетплейсы. По итогам 2023 года в Екатеринбурге было создано почти 700 претензий. В общей сложности помогли вернуть порядка 30 миллионов рублей», — заявила Голубева. Также она отметила, что практически в 90% случаев получается решить спор в досудебном порядке.

Больше всего потребители жалуются на штрафы за отказ от товара или не своевременное получение посылки. Эти действия Янина Голубева назвала незаконными. Также до потребителей доносят, что маркетплейсы не имеют права увеличивать время возврата денежных средств на большее время, чем установлено законом (10 дней). 11 декабря URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге закрывают пункты Wildberries. По словам работника Wildberries, пункты закрываются якобы из-за низких оценок покупателей.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге значительно увеличилось количество жалоб на маркетплейсы, за 2023 год в общей сложности горожанам помогли вернуть порядка 30 миллионов рублей. Такие данные озвучила директор центра по защите прав потребителей Янина Голубева на пресс-конференции ТАСС-УРАЛ. «Значительно увеличилось количество жалоб на маркетплейсы. По итогам 2023 года в Екатеринбурге было создано почти 700 претензий. В общей сложности помогли вернуть порядка 30 миллионов рублей», — заявила Голубева. Также она отметила, что практически в 90% случаев получается решить спор в досудебном порядке. Больше всего потребители жалуются на штрафы за отказ от товара или не своевременное получение посылки. Эти действия Янина Голубева назвала незаконными. Также до потребителей доносят, что маркетплейсы не имеют права увеличивать время возврата денежных средств на большее время, чем установлено законом (10 дней). 11 декабря URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге закрывают пункты Wildberries. По словам работника Wildberries, пункты закрываются якобы из-за низких оценок покупателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...