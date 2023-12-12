Маркетплейсы вернули екатеринбуржцам десятки миллионов рублей

В Екатеринбурге значительно увеличилось количество жалоб на маркетплейсы, за 2023 год в общей сложности горожанам помогли вернуть порядка 30 миллионов рублей. Такие данные озвучила директор центра по защите прав потребителей Янина Голубева на пресс-конференции ТАСС-УРАЛ.
«Значительно увеличилось количество жалоб на маркетплейсы. По итогам 2023 года в Екатеринбурге было создано почти 700 претензий. В общей сложности помогли вернуть порядка 30 миллионов рублей», — заявила Голубева. Также она отметила, что практически в 90% случаев получается решить спор в досудебном порядке.
Больше всего потребители жалуются на штрафы за отказ от товара или не своевременное получение посылки. Эти действия Янина Голубева назвала незаконными. Также до потребителей доносят, что маркетплейсы не имеют права увеличивать время возврата денежных средств на большее время, чем установлено законом (10 дней). 11 декабря URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге закрывают пункты Wildberries. По словам работника Wildberries, пункты закрываются якобы из-за низких оценок покупателей.
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