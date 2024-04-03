В Екатеринбурге неизвестные подожгли подъезд

04 апреля 2024 в 06:51 Размер текста - 17 +

Неизвестные подожгли покрышки в подъезде дома в Екатеринбурге (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге первого апреля в доме на улице Стахановская, 32 произошел инцидент с поджогом подъезда. Об этом сообщила жительница дома. «Снова объявилась банда серийных поджигателей. В прошлый раз 28 февраля поджигали подъезд, облив двери бензином. В этот раз решили запомниться более изящно и подожгли пару-тройку покрышек. Весь подъезд до 5 этажа чернее ночи», — цитирует потерпевшую telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». По словам жительницы, дом эвакуировали, пришлось вскрыть пару дверей. Она обратилась в полицию, но пока что никаких результатов это не принесло. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге первого апреля в доме на улице Стахановская, 32 произошел инцидент с поджогом подъезда. Об этом сообщила жительница дома. «Снова объявилась банда серийных поджигателей. В прошлый раз 28 февраля поджигали подъезд, облив двери бензином. В этот раз решили запомниться более изящно и подожгли пару-тройку покрышек. Весь подъезд до 5 этажа чернее ночи», — цитирует потерпевшую telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». По словам жительницы, дом эвакуировали, пришлось вскрыть пару дверей. Она обратилась в полицию, но пока что никаких результатов это не принесло.