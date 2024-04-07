07 апреля 2024
06 апреля 2024

В Челябинске резко выросло число выставленных на продажу дачных участков

Челябинцы начали распродавать дачи и переезжать за город
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шарташский лесной парк "Каменные палатки". Екатеринбург, дача, загородный дом, частный дом, отражение в воде, шарташский лесопарк, частный сектор, пожарный водоем
Число выставленных на продажу дачных участков весной 2024 года выросло на 20% Фото:

В Челябинске весной 2024 года количество выставленных на продажу дачных участков выросло на 20%. Это связано с бурным развитием индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в регионе, рассказала URA.RU президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.

«В Челябинске количество выставленных на продажу садовых участков с домиком увеличилось на 20%. Это связано не только с сезонностью, ведь многие владельцы дач выставляют участки на продажу после зимы, стремясь их подороже продать, но и с одним очень интересным явлением. Дело в том, что сейчас многие горожане переезжают в коттеджные поселки, приобретая там загородную недвижимость, а значит, красивые и ухоженные дачи они выставляют на продажу, поскольку им они становятся не нужны», — рассказала Шатрукова.

Также Шатрукова отметила, на данный момент у челябинцев есть колоссальный спрос на садовые участки с домиком. Продажи участков в 2024 году стартуют на месяц позже, поскольку дороги во многих СНТ весной не прочищали и в марте проезды были завалены снегом. Пройти на участки, чтобы показать их потенциальным покупателям, было практически невозможно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске весной 2024 года количество выставленных на продажу дачных участков выросло на 20%. Это связано с бурным развитием индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в регионе, рассказала URA.RU президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «В Челябинске количество выставленных на продажу садовых участков с домиком увеличилось на 20%. Это связано не только с сезонностью, ведь многие владельцы дач выставляют участки на продажу после зимы, стремясь их подороже продать, но и с одним очень интересным явлением. Дело в том, что сейчас многие горожане переезжают в коттеджные поселки, приобретая там загородную недвижимость, а значит, красивые и ухоженные дачи они выставляют на продажу, поскольку им они становятся не нужны», — рассказала Шатрукова. Также Шатрукова отметила, на данный момент у челябинцев есть колоссальный спрос на садовые участки с домиком. Продажи участков в 2024 году стартуют на месяц позже, поскольку дороги во многих СНТ весной не прочищали и в марте проезды были завалены снегом. Пройти на участки, чтобы показать их потенциальным покупателям, было практически невозможно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...