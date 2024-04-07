В Челябинске резко выросло число выставленных на продажу дачных участков

Челябинцы начали распродавать дачи и переезжать за город

08 апреля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Число выставленных на продажу дачных участков весной 2024 года выросло на 20% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске весной 2024 года количество выставленных на продажу дачных участков выросло на 20%. Это связано с бурным развитием индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в регионе, рассказала URA.RU президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «В Челябинске количество выставленных на продажу садовых участков с домиком увеличилось на 20%. Это связано не только с сезонностью, ведь многие владельцы дач выставляют участки на продажу после зимы, стремясь их подороже продать, но и с одним очень интересным явлением. Дело в том, что сейчас многие горожане переезжают в коттеджные поселки, приобретая там загородную недвижимость, а значит, красивые и ухоженные дачи они выставляют на продажу, поскольку им они становятся не нужны», — рассказала Шатрукова. Также Шатрукова отметила, на данный момент у челябинцев есть колоссальный спрос на садовые участки с домиком. Продажи участков в 2024 году стартуют на месяц позже, поскольку дороги во многих СНТ весной не прочищали и в марте проезды были завалены снегом. Пройти на участки, чтобы показать их потенциальным покупателям, было практически невозможно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске весной 2024 года количество выставленных на продажу дачных участков выросло на 20%. Это связано с бурным развитием индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в регионе, рассказала URA.RU президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «В Челябинске количество выставленных на продажу садовых участков с домиком увеличилось на 20%. Это связано не только с сезонностью, ведь многие владельцы дач выставляют участки на продажу после зимы, стремясь их подороже продать, но и с одним очень интересным явлением. Дело в том, что сейчас многие горожане переезжают в коттеджные поселки, приобретая там загородную недвижимость, а значит, красивые и ухоженные дачи они выставляют на продажу, поскольку им они становятся не нужны», — рассказала Шатрукова. Также Шатрукова отметила, на данный момент у челябинцев есть колоссальный спрос на садовые участки с домиком. Продажи участков в 2024 году стартуют на месяц позже, поскольку дороги во многих СНТ весной не прочищали и в марте проезды были завалены снегом. Пройти на участки, чтобы показать их потенциальным покупателям, было практически невозможно.