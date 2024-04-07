В Челябинске резко выросло число выставленных на продажу дачных участков

В Челябинске весной 2024 года количество выставленных на продажу дачных участков выросло на 20%. Это связано с бурным развитием индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в регионе, рассказала URA.RU президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.
«В Челябинске количество выставленных на продажу садовых участков с домиком увеличилось на 20%. Это связано не только с сезонностью, ведь многие владельцы дач выставляют участки на продажу после зимы, стремясь их подороже продать, но и с одним очень интересным явлением. Дело в том, что сейчас многие горожане переезжают в коттеджные поселки, приобретая там загородную недвижимость, а значит, красивые и ухоженные дачи они выставляют на продажу, поскольку им они становятся не нужны», — рассказала Шатрукова.
Также Шатрукова отметила, на данный момент у челябинцев есть колоссальный спрос на садовые участки с домиком. Продажи участков в 2024 году стартуют на месяц позже, поскольку дороги во многих СНТ весной не прочищали и в марте проезды были завалены снегом. Пройти на участки, чтобы показать их потенциальным покупателям, было практически невозможно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!