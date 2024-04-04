Фальков: к 2030 году в России будет миллион специалистов по беспилотникам

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Клипарт на тему беспилотника. Москва, оператор, бпла, беспилотник, коптер, дрон
К 2030 году в России будет больше специалистов по беспилотникам, заявил Валерий Фальков Фото:

До 2030 года в России появится около миллиона специалистов по БПЛА: от инженеров, до операторов. Об этом рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«В утвержденном у нас проекте беспилотной авиационной системы есть федеральный проект „Кадры“. До 2030 года для этой отрасли будет подготовлено порядка миллиона специалистов от операторов БПЛА до инженеров и разработчиков», — заявил Валерий Фальков. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24».

Он также отметил, что идет обновление программы подготовки кадров. Это происходить для укрепления технологического суверенитета страны. В этом плане министерство совместно работает с Минпромторгом РФ, которое подготовило запросы отраслей.

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До 2030 года в России появится около миллиона специалистов по БПЛА: от инженеров, до операторов. Об этом рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. «В утвержденном у нас проекте беспилотной авиационной системы есть федеральный проект „Кадры“. До 2030 года для этой отрасли будет подготовлено порядка миллиона специалистов от операторов БПЛА до инженеров и разработчиков», — заявил Валерий Фальков. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24». Он также отметил, что идет обновление программы подготовки кадров. Это происходить для укрепления технологического суверенитета страны. В этом плане министерство совместно работает с Минпромторгом РФ, которое подготовило запросы отраслей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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