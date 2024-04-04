Фальков: к 2030 году в России будет миллион специалистов по беспилотникам

До 2030 года в России появится около миллиона специалистов по БПЛА: от инженеров, до операторов. Об этом рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
«В утвержденном у нас проекте беспилотной авиационной системы есть федеральный проект „Кадры“. До 2030 года для этой отрасли будет подготовлено порядка миллиона специалистов от операторов БПЛА до инженеров и разработчиков», — заявил Валерий Фальков. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24».
Он также отметил, что идет обновление программы подготовки кадров. Это происходить для укрепления технологического суверенитета страны. В этом плане министерство совместно работает с Минпромторгом РФ, которое подготовило запросы отраслей.
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