Фальков: к 2030 году в России будет миллион специалистов по беспилотникам

04 апреля 2024 в 20:44 Размер текста - 17 +

К 2030 году в России будет больше специалистов по беспилотникам, заявил Валерий Фальков Фото: Стас Этвеш © URA.RU До 2030 года в России появится около миллиона специалистов по БПЛА: от инженеров, до операторов. Об этом рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. «В утвержденном у нас проекте беспилотной авиационной системы есть федеральный проект „Кадры“. До 2030 года для этой отрасли будет подготовлено порядка миллиона специалистов от операторов БПЛА до инженеров и разработчиков», — заявил Валерий Фальков. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24». Он также отметил, что идет обновление программы подготовки кадров. Это происходить для укрепления технологического суверенитета страны. В этом плане министерство совместно работает с Минпромторгом РФ, которое подготовило запросы отраслей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

До 2030 года в России появится около миллиона специалистов по БПЛА: от инженеров, до операторов. Об этом рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. «В утвержденном у нас проекте беспилотной авиационной системы есть федеральный проект „Кадры“. До 2030 года для этой отрасли будет подготовлено порядка миллиона специалистов от операторов БПЛА до инженеров и разработчиков», — заявил Валерий Фальков. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24». Он также отметил, что идет обновление программы подготовки кадров. Это происходить для укрепления технологического суверенитета страны. В этом плане министерство совместно работает с Минпромторгом РФ, которое подготовило запросы отраслей.