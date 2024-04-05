Российский наводчик уничтожил колонну ВСУ

Старший наводчик боевой машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» гвардии рядовой Максим Майборода уничтожил колонну ВСУ. Боец совершил подвиг во время артиллерийской поддержке наступающих подразделений ВС России.
«Боец Майборода получил координаты противника от разведки. В короткие сроки он точно навел боевую машину на цель. Колонна ВСУ оказалась накрыта огнем», — рассказали Минобороны, передают «Известия».
Часть выживших украинских боевиков попыталась спасти уцелевшую технику. Второй залп старшего наводчика полностью уничтожил колонну ВСУ.
Российские войска ранее уничтожили украинских военных в Днепропетровской области. Личный состав ВСУ размещался в Доме культуры и гимназии региона и был уничтожен точными ударами, пишет телеканал 360.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.