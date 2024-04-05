В Екатеринбурге из горящего ТЦ «Мега» эвакуировали две тысячи человек

В екатеринбургском ТЦ «Мега» 5 апреля произошло возгорание в вентиляции. Из здания эвакуировали две тысячи человек, из них 107 детей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«На пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в ТРЦ на улице Металлургов. Произошло возгорание жировых отложений в вентиляционной камере. Из здания были эвакуированы 2000 человек из них 107 детей», — сказали в ведомстве.
Информация о пострадавших не поступала. На место ЧП прибыли 13 единиц спецтехники и 43 человека личного состава.
К торговому центру утром того же дня уже приезжали пожарные. Тогда в паркинге произошло короткое замыкание электрокабеля. Возгорание потушили до прибытия спасателей.
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