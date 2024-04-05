В Екатеринбурге из горящего ТЦ «Мега» эвакуировали две тысячи человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Веселые старты МЧС. Курган, мчс, пожарник, пожарные
На тушение пожара прибыли 43 сотрудника МЧС Фото:

В екатеринбургском ТЦ «Мега» 5 апреля произошло возгорание в вентиляции. Из здания эвакуировали две тысячи человек, из них 107 детей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«На пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в ТРЦ на улице Металлургов. Произошло возгорание жировых отложений в вентиляционной камере. Из здания были эвакуированы 2000 человек из них 107 детей», — сказали в ведомстве.

Информация о пострадавших не поступала. На место ЧП прибыли 13 единиц спецтехники и 43 человека личного состава.

К торговому центру утром того же дня уже приезжали пожарные. Тогда в паркинге произошло короткое замыкание электрокабеля. Возгорание потушили до прибытия спасателей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В екатеринбургском ТЦ «Мега» 5 апреля произошло возгорание в вентиляции. Из здания эвакуировали две тысячи человек, из них 107 детей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «На пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в ТРЦ на улице Металлургов. Произошло возгорание жировых отложений в вентиляционной камере. Из здания были эвакуированы 2000 человек из них 107 детей», — сказали в ведомстве. Информация о пострадавших не поступала. На место ЧП прибыли 13 единиц спецтехники и 43 человека личного состава. К торговому центру утром того же дня уже приезжали пожарные. Тогда в паркинге произошло короткое замыкание электрокабеля. Возгорание потушили до прибытия спасателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...