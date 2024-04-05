В метро Екатеринбурга скончался человек. Фото

05 апреля 2024 в 16:32 Размер текста - 17 +

Причина смерти неизвестна Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге на станции метро «Машиностроителей» обнаружили труп человека. Об этом рассказал очевидец происшествия. «На станции метро Машиностроителей лежит труп», — пишет telegram-канал «Бандитский центр» со ссылкой на очевидца. Судя по фотографии, на месте работают сотрудники полиции. Причина смерти неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось. telegram-канал «Бандитский центр» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на станции метро «Машиностроителей» обнаружили труп человека. Об этом рассказал очевидец происшествия. «На станции метро Машиностроителей лежит труп», — пишет telegram-канал «Бандитский центр» со ссылкой на очевидца. Судя по фотографии, на месте работают сотрудники полиции. Причина смерти неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.