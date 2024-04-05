В метро Екатеринбурга скончался человек. Фото

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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, ск, введенский владычный монастырь
Причина смерти неизвестна Фото:

В Екатеринбурге на станции метро «Машиностроителей» обнаружили труп человека. Об этом рассказал очевидец происшествия.

«На станции метро Машиностроителей лежит труп», — пишет telegram-канал «Бандитский центр» со ссылкой на очевидца. Судя по фотографии, на месте работают сотрудники полиции. Причина смерти неизвестна.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.

Фото:

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В Екатеринбурге на станции метро «Машиностроителей» обнаружили труп человека. Об этом рассказал очевидец происшествия. «На станции метро Машиностроителей лежит труп», — пишет telegram-канал «Бандитский центр» со ссылкой на очевидца. Судя по фотографии, на месте работают сотрудники полиции. Причина смерти неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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