Причина смерти неизвестна
В Екатеринбурге на станции метро «Машиностроителей» обнаружили труп человека. Об этом рассказал очевидец происшествия.
«На станции метро Машиностроителей лежит труп», — пишет telegram-канал «Бандитский центр» со ссылкой на очевидца. Судя по фотографии, на месте работают сотрудники полиции. Причина смерти неизвестна.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
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