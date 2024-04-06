В Минобороны Британии заявили, что не готовы к войне

С заявлением, что Минобороны Великобритании не готовы к возможной войне, выступил заместитель главы организации Джеймс Хиппи. По его словам, для подготовки к ней стране потребуется очень много времени.
«Великобритания не готова к возможной войне, некоторые члены британского кабмина, вероятно, даже не знают, где находится бункер. В некоторых частях правительства, я подозреваю, об этом не думали с тех времен, когда я учился в начальной школе», — заявил заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи в своей статье для газеты Telegraph.
Джеймс Хиппи разделяет позицию руководителя Минобороны Гранта Шэппса о том, что мир вошел в предвоенный период. Однако не считает, что он находится на пороге третьей мировой войны. По мнению Хиппи, чтобы приготовиться к войне, Великобритании потребуется много времени. Он вспомнил, что в последних учениях приняли участие только представители Минобороны и старшие офицеры, подчеркнув — тут важна работа и других ведомств.
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