06 апреля 2024

В Минобороны Британии заявили, что не готовы к войне

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы. Москва , британия, посольство великобритании, британский флаг
Великобритания не готова к возможной войне, подчеркнул заместитель министра обороны страны Фото:

С заявлением, что Минобороны Великобритании не готовы к возможной войне, выступил заместитель главы организации Джеймс Хиппи. По его словам, для подготовки к ней стране потребуется очень много времени.

«Великобритания не готова к возможной войне, некоторые члены британского кабмина, вероятно, даже не знают, где находится бункер. В некоторых частях правительства, я подозреваю, об этом не думали с тех времен, когда я учился в начальной школе», — заявил заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи в своей статье для газеты Telegraph.

Джеймс Хиппи разделяет позицию руководителя Минобороны Гранта Шэппса о том, что мир вошел в предвоенный период. Однако не считает, что он находится на пороге третьей мировой войны. По мнению Хиппи, чтобы приготовиться к войне, Великобритании потребуется много времени. Он вспомнил, что в последних учениях приняли участие только представители Минобороны и старшие офицеры, подчеркнув — тут важна работа и других ведомств.

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С заявлением, что Минобороны Великобритании не готовы к возможной войне, выступил заместитель главы организации Джеймс Хиппи. По его словам, для подготовки к ней стране потребуется очень много времени. «Великобритания не готова к возможной войне, некоторые члены британского кабмина, вероятно, даже не знают, где находится бункер. В некоторых частях правительства, я подозреваю, об этом не думали с тех времен, когда я учился в начальной школе», — заявил заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи в своей статье для газеты Telegraph. Джеймс Хиппи разделяет позицию руководителя Минобороны Гранта Шэппса о том, что мир вошел в предвоенный период. Однако не считает, что он находится на пороге третьей мировой войны. По мнению Хиппи, чтобы приготовиться к войне, Великобритании потребуется много времени. Он вспомнил, что в последних учениях приняли участие только представители Минобороны и старшие офицеры, подчеркнув — тут важна работа и других ведомств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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