В Минобороны Британии заявили, что не готовы к войне

07 апреля 2024 в 04:40 Размер текста - 17 +

Великобритания не готова к возможной войне, подчеркнул заместитель министра обороны страны Фото: Георгий Бергал © URA.RU С заявлением, что Минобороны Великобритании не готовы к возможной войне, выступил заместитель главы организации Джеймс Хиппи. По его словам, для подготовки к ней стране потребуется очень много времени. «Великобритания не готова к возможной войне, некоторые члены британского кабмина, вероятно, даже не знают, где находится бункер. В некоторых частях правительства, я подозреваю, об этом не думали с тех времен, когда я учился в начальной школе», — заявил заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи в своей статье для газеты Telegraph. Джеймс Хиппи разделяет позицию руководителя Минобороны Гранта Шэппса о том, что мир вошел в предвоенный период. Однако не считает, что он находится на пороге третьей мировой войны. По мнению Хиппи, чтобы приготовиться к войне, Великобритании потребуется много времени. Он вспомнил, что в последних учениях приняли участие только представители Минобороны и старшие офицеры, подчеркнув — тут важна работа и других ведомств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С заявлением, что Минобороны Великобритании не готовы к возможной войне, выступил заместитель главы организации Джеймс Хиппи. По его словам, для подготовки к ней стране потребуется очень много времени. «Великобритания не готова к возможной войне, некоторые члены британского кабмина, вероятно, даже не знают, где находится бункер. В некоторых частях правительства, я подозреваю, об этом не думали с тех времен, когда я учился в начальной школе», — заявил заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи в своей статье для газеты Telegraph. Джеймс Хиппи разделяет позицию руководителя Минобороны Гранта Шэппса о том, что мир вошел в предвоенный период. Однако не считает, что он находится на пороге третьей мировой войны. По мнению Хиппи, чтобы приготовиться к войне, Великобритании потребуется много времени. Он вспомнил, что в последних учениях приняли участие только представители Минобороны и старшие офицеры, подчеркнув — тут важна работа и других ведомств.