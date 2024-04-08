Челябинцы стали массово скупать квартиры для сдачи в аренду. Скрин

В Челябинской области на четверть выросло количество сдаваемого жилья

08 апреля 2024 в 18:48 Размер текста - 17 +

В регионе стоимость квартир, сдаваемых в краткосрочную аренду, за год выросла на 33% до двух тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области в апреле 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года количество сдаваемых в краткосрочную аренду квартир выросло на 24%. При этом стоимость данной недвижимости выросла на 33%. На данный момент снять однокомнатную квартиру на сутки в регионе можно за две тысячи рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Путешествия». «На начало апреля 2024 года в Челябинской области объем предложения доступных для посуточной аренды квартир увеличился на 24% в сравнении с аналогичным периодом в 2023 году. Средняя стоимость краткосрочной аренды квартир в регионе составила две тысячи рублей», — сообщили ведомстве. В пресс-службе «Авито Путешествия» отметили, на данный момент в Челябинской области в краткосрочную аренду сдается 4 тысячи 541 квартира. Многие челябинцы в 2023 году вкладывали средства в покупку квартир, предпочитая инвестировать именно в данный вид недвижимости, учитывая нестабильную ситуацию на рынке жилья. В 2023 году Челябинск лидировал по росту стоимости квартир как на первичном, так и на вторичном рынке. Соответственно выросло и количество предложений об аренде жилья. В Челябинске в первом квартале 2024 года долгосрочная аренда однокомнатных квартир также подорожала на 8,3% до 22 тысяч рублей. Стоимость аренды двухкомнатных квартир поднялась на 3,5% до 29 тысяч рублей в месяц. Съемные трехкомнатные квартиры подорожали на 9,1% до 36 тысяч рублей. Челябинцы, вложившие средства в квартиры в 2023 году, пытаясь успеть до повышения цен, начали активно сдавать их в аренду, в связи с чем на рынке выросло количество арендного жилья Скрин: пресс-служба «Авито Путешествия» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в апреле 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года количество сдаваемых в краткосрочную аренду квартир выросло на 24%. При этом стоимость данной недвижимости выросла на 33%. На данный момент снять однокомнатную квартиру на сутки в регионе можно за две тысячи рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Путешествия». «На начало апреля 2024 года в Челябинской области объем предложения доступных для посуточной аренды квартир увеличился на 24% в сравнении с аналогичным периодом в 2023 году. Средняя стоимость краткосрочной аренды квартир в регионе составила две тысячи рублей», — сообщили ведомстве. В пресс-службе «Авито Путешествия» отметили, на данный момент в Челябинской области в краткосрочную аренду сдается 4 тысячи 541 квартира. Многие челябинцы в 2023 году вкладывали средства в покупку квартир, предпочитая инвестировать именно в данный вид недвижимости, учитывая нестабильную ситуацию на рынке жилья. В 2023 году Челябинск лидировал по росту стоимости квартир как на первичном, так и на вторичном рынке. Соответственно выросло и количество предложений об аренде жилья. В Челябинске в первом квартале 2024 года долгосрочная аренда однокомнатных квартир также подорожала на 8,3% до 22 тысяч рублей. Стоимость аренды двухкомнатных квартир поднялась на 3,5% до 29 тысяч рублей в месяц. Съемные трехкомнатные квартиры подорожали на 9,1% до 36 тысяч рублей.