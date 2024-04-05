В Челябинске за три месяца резко подорожала аренда жилья

05 апреля 2024 в 17:06 Размер текста - 17 +

Аренда однокомнатной квартиры в городе в первом квартале 2024 года выросла на 8,3% до 22 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске в первом квартале 2024 года аренда однокомнатных квартир выросла на 8,3% до 22 тысяч рублей. Стоимость аренды двухкомнатных квартир поднялась на 3,5% до 29 тысяч рублей. Съемные трехкомнатные квартиры подорожали на 9,1% до 36 тысяч рублей, сообщается на сайте о недвижимости. «По итогам первого квартала 2024 года на рынке аренды квартир в Челябинске съемное трехкомнатное жилье подорожало на 9,1% до 35 тысяч 814 рублей. Аренда „однушек“ выросла в цене на 8,3% до 21, 531 тысячи рублей, „двушек“ на 3,5% до 28 тысяч 737 рублей», — сообщается на сайте «Мир квартир». В целом по России аренда однокомнатных квартир в первом квартале выросла активнее всего в Чите, на 11%, Новокузнецке, на 10,1%, Череповце, на 9%, Кургане, на 8,9% и в Челябинске, на 8,3%. При этом снизились цены на аренду жилья больше всего в Астрахани, Магнитогорске, Кемерово, Воронеже и Белгороде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в первом квартале 2024 года аренда однокомнатных квартир выросла на 8,3% до 22 тысяч рублей. Стоимость аренды двухкомнатных квартир поднялась на 3,5% до 29 тысяч рублей. Съемные трехкомнатные квартиры подорожали на 9,1% до 36 тысяч рублей, сообщается на сайте о недвижимости. «По итогам первого квартала 2024 года на рынке аренды квартир в Челябинске съемное трехкомнатное жилье подорожало на 9,1% до 35 тысяч 814 рублей. Аренда „однушек“ выросла в цене на 8,3% до 21, 531 тысячи рублей, „двушек“ на 3,5% до 28 тысяч 737 рублей», — сообщается на сайте «Мир квартир». В целом по России аренда однокомнатных квартир в первом квартале выросла активнее всего в Чите, на 11%, Новокузнецке, на 10,1%, Череповце, на 9%, Кургане, на 8,9% и в Челябинске, на 8,3%. При этом снизились цены на аренду жилья больше всего в Астрахани, Магнитогорске, Кемерово, Воронеже и Белгороде.