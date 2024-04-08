СК назвал причину смерти братьев, найденных в овощной яме в Каменске-Уральском

Братья, найденные мертвыми в овощной яме в Каменске-Уральском, отравились газом
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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, скр, место происшествия
Тела мужчин направили на судмедэкспертизу Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) смерть 38-летнего и 34-летнего братьев наступила из-за отравления угарным газом в овощной яме. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

«По предварительным данным, гибель мужчин наступила в результате отравления угарным газом при использовании бензинового электрогенератора в замкнутом пространстве указанной овощной ямы», — сказано в сообщении. Для определения точной причины смерти проводятся судмедэкспертизы.

Силовики опрашивают родственников погибших. «Осуществляются иные необходимые проверочные мероприятия», — отметили в ведомстве.

Пару дней назад в овощной базе в Каменске-Уральском обнаружили тела двух братьев. Силовики не зафиксировали признаков криминальной смерти. Сейчас идет проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) смерть 38-летнего и 34-летнего братьев наступила из-за отравления угарным газом в овощной яме. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР. «По предварительным данным, гибель мужчин наступила в результате отравления угарным газом при использовании бензинового электрогенератора в замкнутом пространстве указанной овощной ямы», — сказано в сообщении. Для определения точной причины смерти проводятся судмедэкспертизы. Силовики опрашивают родственников погибших. «Осуществляются иные необходимые проверочные мероприятия», — отметили в ведомстве. Пару дней назад в овощной базе в Каменске-Уральском обнаружили тела двух братьев. Силовики не зафиксировали признаков криминальной смерти. Сейчас идет проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
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