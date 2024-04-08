Трупы братьев нашли в овощной яме в Каменске-Уральском. Фото

08 апреля 2024 в 18:53 Размер текста - 17 +

Следователи организовали проверку Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) днем 6 апреля силовики обнаружили в заброшенной овощной яме тела 38-летнего и 34-летнего братьев. Об этом URA.RU рассказал в руководитель пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых. «Погибшими оказались двое братьев, 1986 года и 1990 года рождения. Их тела, на которых не обнаружено признаков криминальной смерти, были извлечены из ямы с помощью специальной техники. Кроме того, на месте происшествия представителями полиции и СКР обнаружены бензиновый генератор, электроудлинитель и пила для резки металла. Что именно заставило мужчин опуститься на данный заброшенный объект, сейчас выясняется», — сказал полковник Горелых. В следственном комитете отметили, что место происшествия находится по улице Привокзальной. Следователи организовали проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Каменске-Уральском (Свердловская область) днем 6 апреля силовики обнаружили в заброшенной овощной яме тела 38-летнего и 34-летнего братьев. Об этом URA.RU рассказал в руководитель пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых. «Погибшими оказались двое братьев, 1986 года и 1990 года рождения. Их тела, на которых не обнаружено признаков криминальной смерти, были извлечены из ямы с помощью специальной техники. Кроме того, на месте происшествия представителями полиции и СКР обнаружены бензиновый генератор, электроудлинитель и пила для резки металла. Что именно заставило мужчин опуститься на данный заброшенный объект, сейчас выясняется», — сказал полковник Горелых. В следственном комитете отметили, что место происшествия находится по улице Привокзальной. Следователи организовали проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.