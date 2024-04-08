В Каменске-Уральском (Свердловская область) днем 6 апреля силовики обнаружили в заброшенной овощной яме тела 38-летнего и 34-летнего братьев. Об этом URA.RU рассказал в руководитель пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.
«Погибшими оказались двое братьев, 1986 года и 1990 года рождения. Их тела, на которых не обнаружено признаков криминальной смерти, были извлечены из ямы с помощью специальной техники. Кроме того, на месте происшествия представителями полиции и СКР обнаружены бензиновый генератор, электроудлинитель и пила для резки металла. Что именно заставило мужчин опуститься на данный заброшенный объект, сейчас выясняется», — сказал полковник Горелых.
В следственном комитете отметили, что место происшествия находится по улице Привокзальной. Следователи организовали проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
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