Трупы братьев нашли в овощной яме в Каменске-Уральском. Фото

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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, место преступления, скр, следственные действия, место происшествия
Следователи организовали проверку Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) днем 6 апреля силовики обнаружили в заброшенной овощной яме тела 38-летнего и 34-летнего братьев. Об этом URA.RU рассказал в руководитель пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.

«Погибшими оказались двое братьев, 1986 года и 1990 года рождения. Их тела, на которых не обнаружено признаков криминальной смерти, были извлечены из ямы с помощью специальной техники. Кроме того, на месте происшествия представителями полиции и СКР обнаружены бензиновый генератор, электроудлинитель и пила для резки металла. Что именно заставило мужчин опуститься на данный заброшенный объект, сейчас выясняется», — сказал полковник Горелых.

В следственном комитете отметили, что место происшествия находится по улице Привокзальной. Следователи организовали проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) днем 6 апреля силовики обнаружили в заброшенной овощной яме тела 38-летнего и 34-летнего братьев. Об этом URA.RU рассказал в руководитель пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых. «Погибшими оказались двое братьев, 1986 года и 1990 года рождения. Их тела, на которых не обнаружено признаков криминальной смерти, были извлечены из ямы с помощью специальной техники. Кроме того, на месте происшествия представителями полиции и СКР обнаружены бензиновый генератор, электроудлинитель и пила для резки металла. Что именно заставило мужчин опуститься на данный заброшенный объект, сейчас выясняется», — сказал полковник Горелых. В следственном комитете отметили, что место происшествия находится по улице Привокзальной. Следователи организовали проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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