Ежемесячные сбережения делает четверть челябинцев

В Челябинске ежемесячные сбережения делает почти четверть жителей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Работа», часть дохода откладывает 23% горожан.
«Проведенный опрос показал, что 23% челябинцев всегда откладывают часть своего дохода. Еще 50% стараются делать это время от времени. Оставшиеся 26% респондентов признались, что не имеют привычки сберегать деньги», — отметили URA.RU в пресс-службе сервиса.
Согласно данным исследования, большинство тех, кто откладывает средства, сберегают до 20% от своего ежемесячного дохода. Среди специалистов, наиболее склонных к регулярному формированию сбережений, выделяются работники маркетинга, рекламы, разработки и телекоммуникационной сферы, а также сферы банков и инвестиций.
Результаты подчеркнули тенденцию к увеличению финансовой грамотности среди молодежи. Среди людей, склонных сберегать доходы, 40% пришлось на категорию лиц от 18 до 24 лет. В данной группе меньше всего тех, кто не делает сбережений вовсе. Таких набралось всего 17%.
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