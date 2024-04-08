08 апреля 2024

Ежемесячные сбережения делает четверть челябинцев

«Авито»: 23% челябинцев регулярно откладывают часть дохода
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, зарплата, экономика, финансы, пенсия, деньги, наличные, рубли, накопления, сбережения
Почти четверть челябинцев откладывают деньги с каждой получки Фото:

В Челябинске ежемесячные сбережения делает почти четверть жителей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Работа», часть дохода откладывает 23% горожан.

«Проведенный опрос показал, что 23% челябинцев всегда откладывают часть своего дохода. Еще 50% стараются делать это время от времени. Оставшиеся 26% респондентов признались, что не имеют привычки сберегать деньги», — отметили URA.RU в пресс-службе сервиса.

Согласно данным исследования, большинство тех, кто откладывает средства, сберегают до 20% от своего ежемесячного дохода. Среди специалистов, наиболее склонных к регулярному формированию сбережений, выделяются работники маркетинга, рекламы, разработки и телекоммуникационной сферы, а также сферы банков и инвестиций.

Результаты подчеркнули тенденцию к увеличению финансовой грамотности среди молодежи. Среди людей, склонных сберегать доходы, 40% пришлось на категорию лиц от 18 до 24 лет. В данной группе меньше всего тех, кто не делает сбережений вовсе. Таких набралось всего 17%.

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В Челябинске ежемесячные сбережения делает почти четверть жителей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Работа», часть дохода откладывает 23% горожан. «Проведенный опрос показал, что 23% челябинцев всегда откладывают часть своего дохода. Еще 50% стараются делать это время от времени. Оставшиеся 26% респондентов признались, что не имеют привычки сберегать деньги», — отметили URA.RU в пресс-службе сервиса. Согласно данным исследования, большинство тех, кто откладывает средства, сберегают до 20% от своего ежемесячного дохода. Среди специалистов, наиболее склонных к регулярному формированию сбережений, выделяются работники маркетинга, рекламы, разработки и телекоммуникационной сферы, а также сферы банков и инвестиций. Результаты подчеркнули тенденцию к увеличению финансовой грамотности среди молодежи. Среди людей, склонных сберегать доходы, 40% пришлось на категорию лиц от 18 до 24 лет. В данной группе меньше всего тех, кто не делает сбережений вовсе. Таких набралось всего 17%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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