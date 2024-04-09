Челябинец потерял ногу в ДТП в Таиланде

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Челябинец потерял ногу в Таиланде после ДТП на мотоцикле Фото:

Житель Челябинской области Степан Копейкин после ДТП на мотоцикле в Таиланде лишился ноги. Информация об этом 9 апреля прозвучала на федеральных телеканалах.

«Почти миллион рублей нужен, чтобы вывезти еле живого парня в Россию. Мы обратились на НТВ. Полдня Степе не хватило, чтобы убраться из Таиланда на своих ногах», — говорит мать пострадавшего Татьяна, прилетевшая к нему, как только узнала о ДТП.

Авария на мотоцикле произошла с Копейкиным в последний день пребывания в Таиланде, где он находился с ноября прошлого года. По словам матери пострадавшего, сейчас они с сыном собирают деньги на оплату лечения и возвращение на родину.

В министерстве социальных отношений Челябинской области сообщили, что о ситуации с пострадавшим в Таиланде узнали из СМИ. В экстренном порядке специалисты министерства установили контакт с мамой, которая вместе с сыном находится на территории Таиланда. Прорабатываются возможные варианты оказания помощи семье.

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Житель Челябинской области Степан Копейкин после ДТП на мотоцикле в Таиланде лишился ноги. Информация об этом 9 апреля прозвучала на федеральных телеканалах. «Почти миллион рублей нужен, чтобы вывезти еле живого парня в Россию. Мы обратились на НТВ. Полдня Степе не хватило, чтобы убраться из Таиланда на своих ногах», — говорит мать пострадавшего Татьяна, прилетевшая к нему, как только узнала о ДТП. Авария на мотоцикле произошла с Копейкиным в последний день пребывания в Таиланде, где он находился с ноября прошлого года. По словам матери пострадавшего, сейчас они с сыном собирают деньги на оплату лечения и возвращение на родину. В министерстве социальных отношений Челябинской области сообщили, что о ситуации с пострадавшим в Таиланде узнали из СМИ. В экстренном порядке специалисты министерства установили контакт с мамой, которая вместе с сыном находится на территории Таиланда. Прорабатываются возможные варианты оказания помощи семье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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