Челябинец потерял ногу в ДТП в Таиланде

09 апреля 2024 в 15:56 Размер текста - 17 +

Челябинец потерял ногу в Таиланде после ДТП на мотоцикле Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Житель Челябинской области Степан Копейкин после ДТП на мотоцикле в Таиланде лишился ноги. Информация об этом 9 апреля прозвучала на федеральных телеканалах. «Почти миллион рублей нужен, чтобы вывезти еле живого парня в Россию. Мы обратились на НТВ. Полдня Степе не хватило, чтобы убраться из Таиланда на своих ногах», — говорит мать пострадавшего Татьяна, прилетевшая к нему, как только узнала о ДТП. Авария на мотоцикле произошла с Копейкиным в последний день пребывания в Таиланде, где он находился с ноября прошлого года. По словам матери пострадавшего, сейчас они с сыном собирают деньги на оплату лечения и возвращение на родину. В министерстве социальных отношений Челябинской области сообщили, что о ситуации с пострадавшим в Таиланде узнали из СМИ. В экстренном порядке специалисты министерства установили контакт с мамой, которая вместе с сыном находится на территории Таиланда. Прорабатываются возможные варианты оказания помощи семье. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Челябинской области Степан Копейкин после ДТП на мотоцикле в Таиланде лишился ноги. Информация об этом 9 апреля прозвучала на федеральных телеканалах. «Почти миллион рублей нужен, чтобы вывезти еле живого парня в Россию. Мы обратились на НТВ. Полдня Степе не хватило, чтобы убраться из Таиланда на своих ногах», — говорит мать пострадавшего Татьяна, прилетевшая к нему, как только узнала о ДТП. Авария на мотоцикле произошла с Копейкиным в последний день пребывания в Таиланде, где он находился с ноября прошлого года. По словам матери пострадавшего, сейчас они с сыном собирают деньги на оплату лечения и возвращение на родину. В министерстве социальных отношений Челябинской области сообщили, что о ситуации с пострадавшим в Таиланде узнали из СМИ. В экстренном порядке специалисты министерства установили контакт с мамой, которая вместе с сыном находится на территории Таиланда. Прорабатываются возможные варианты оказания помощи семье.