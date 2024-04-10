Три челябинки прошли в полуфинал конкурса красоты «Мисс Офис — 2024». Фото

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Финал конкурса Мисс Екатеринбург-2022. Екатеринбург, мисс екатеринбург, конкурс красоты
Три челябинки стали участницами конкурса красоты Фото:

Три девушки из Челябинска прошли в полуфинал конкурса красоты для офисных сотрудниц «Мисс Офис — 2024». Они будут бороться за корону и приз в три миллиона рублей.

«Челябинск — не только город металлургов, но и ярких офисных сотрудниц. Добро пожаловать в полуфинал, красотки!» — сообщили в официальной группе «Мисс Офис» в соцсети «ВКонтакте». Участницами конкурса стали: Ева Рыбина, Диана Файзулина и Елена Тимофеева.

Участвовать в конкурсе «Мисс Офис» могут девушки в возрасте от 20 до 35 лет. Главным условием является работа в офисе по специальностям: юрист, пресс-секретарь, экономист, бухгалтер и другим.

Челябинки, которые прошли кастинг конкурса красоты «Мисс Офис»
Челябинки, которые прошли кастинг конкурса красоты «Мисс Офис»
Фото:

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Три девушки из Челябинска прошли в полуфинал конкурса красоты для офисных сотрудниц «Мисс Офис — 2024». Они будут бороться за корону и приз в три миллиона рублей. «Челябинск — не только город металлургов, но и ярких офисных сотрудниц. Добро пожаловать в полуфинал, красотки!» — сообщили в официальной группе «Мисс Офис» в соцсети «ВКонтакте». Участницами конкурса стали: Ева Рыбина, Диана Файзулина и Елена Тимофеева. Участвовать в конкурсе «Мисс Офис» могут девушки в возрасте от 20 до 35 лет. Главным условием является работа в офисе по специальностям: юрист, пресс-секретарь, экономист, бухгалтер и другим.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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