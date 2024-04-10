Три девушки из Челябинска прошли в полуфинал конкурса красоты для офисных сотрудниц «Мисс Офис — 2024». Они будут бороться за корону и приз в три миллиона рублей.
«Челябинск — не только город металлургов, но и ярких офисных сотрудниц. Добро пожаловать в полуфинал, красотки!» — сообщили в официальной группе «Мисс Офис» в соцсети «ВКонтакте». Участницами конкурса стали: Ева Рыбина, Диана Файзулина и Елена Тимофеева.
Участвовать в конкурсе «Мисс Офис» могут девушки в возрасте от 20 до 35 лет. Главным условием является работа в офисе по специальностям: юрист, пресс-секретарь, экономист, бухгалтер и другим.
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