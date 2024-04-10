Три челябинки прошли в полуфинал конкурса красоты «Мисс Офис — 2024». Фото

10 апреля 2024 в 14:53 Размер текста - 17 +

Три челябинки стали участницами конкурса красоты Фото: Размик Закарян © URA.RU Три девушки из Челябинска прошли в полуфинал конкурса красоты для офисных сотрудниц «Мисс Офис — 2024». Они будут бороться за корону и приз в три миллиона рублей. «Челябинск — не только город металлургов, но и ярких офисных сотрудниц. Добро пожаловать в полуфинал, красотки!» — сообщили в официальной группе «Мисс Офис» в соцсети «ВКонтакте». Участницами конкурса стали: Ева Рыбина, Диана Файзулина и Елена Тимофеева. Участвовать в конкурсе «Мисс Офис» могут девушки в возрасте от 20 до 35 лет. Главным условием является работа в офисе по специальностям: юрист, пресс-секретарь, экономист, бухгалтер и другим. Челябинки, которые прошли кастинг конкурса красоты «Мисс Офис» паблик в соцсети «ВКонтакте «Мисс Офис» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Три девушки из Челябинска прошли в полуфинал конкурса красоты для офисных сотрудниц «Мисс Офис — 2024». Они будут бороться за корону и приз в три миллиона рублей. «Челябинск — не только город металлургов, но и ярких офисных сотрудниц. Добро пожаловать в полуфинал, красотки!» — сообщили в официальной группе «Мисс Офис» в соцсети «ВКонтакте». Участницами конкурса стали: Ева Рыбина, Диана Файзулина и Елена Тимофеева. Участвовать в конкурсе «Мисс Офис» могут девушки в возрасте от 20 до 35 лет. Главным условием является работа в офисе по специальностям: юрист, пресс-секретарь, экономист, бухгалтер и другим.