В Соликамском округе впервые за 10 лет родилась тройня

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Перинатальный центр ОДКБ. Екатеринбург, роддом, родильный дом, перинатальный центр
Тройняшки появились на свет 2 апреля Фото:

В Соликамском городском округе Пермского края впервые за 10 лет родилась тройня. Мальчикам дали имя Артур, Арсений и Леонид, сообщается на странице краевого комитета ЗАГС в соцсети «ВКонтакте».

«В соликамской семье, в „красивую“ дату (2.04.2024), на свет появились мальчишки. Младенцы стали первыми тройняшками, рожденными в Соликамском округе за последние 10 лет», — сообщается на странице учреждения в соцсети. В семье, где родилась тройня, воспитывается еще один ребенок.

В 2023 году в Пермском крае на свет появилось три тройни. Во всех трех из них было по две девочки и одному мальчику.

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В Соликамском городском округе Пермского края впервые за 10 лет родилась тройня. Мальчикам дали имя Артур, Арсений и Леонид, сообщается на странице краевого комитета ЗАГС в соцсети «ВКонтакте». «В соликамской семье, в „красивую“ дату (2.04.2024), на свет появились мальчишки. Младенцы стали первыми тройняшками, рожденными в Соликамском округе за последние 10 лет», — сообщается на странице учреждения в соцсети. В семье, где родилась тройня, воспитывается еще один ребенок. В 2023 году в Пермском крае на свет появилось три тройни. Во всех трех из них было по две девочки и одному мальчику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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