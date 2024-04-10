В Соликамском округе впервые за 10 лет родилась тройня

Тройняшки появились на свет 2 апреля
В Соликамском городском округе Пермского края впервые за 10 лет родилась тройня. Мальчикам дали имя Артур, Арсений и Леонид, сообщается на странице краевого комитета ЗАГС в соцсети «ВКонтакте».
«В соликамской семье, в „красивую“ дату (2.04.2024), на свет появились мальчишки. Младенцы стали первыми тройняшками, рожденными в Соликамском округе за последние 10 лет», — сообщается на странице учреждения в соцсети. В семье, где родилась тройня, воспитывается еще один ребенок.
В 2023 году в Пермском крае на свет появилось три тройни. Во всех трех из них было по две девочки и одному мальчику.
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