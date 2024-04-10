В пермской глубинке умерло в пять раз больше жителей, чем родилось

В Красновишерском городском округе Пермского края число умерших превысило число родившихся в 4,6 раза. О демографической ситуации в муниципалитете за первые месяца текущего года сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте» окружной ЗАГС.
«За три месяца текущего года в ЗАГСе администрации Красновишерского городского округа составлена 21 запись о рождении. Число зарегистрированных фактов смерти составляет 97», — сообщает учреждение. За этот же период в муниципалитете брак заключили 10 пар, тогда как расторгли — 12.
О превышении смертности над рождаемостью ранее также отчитались власти Куединского муниципального округа. По данным мэрии, в январе в муниципалитете умерло 39 человек, а родилось лишь 11. Население Пермского края сокращается несколько лет подряд, сообщал Пермьстат. Так, в 2022 году в регионе умерло более 35 тысяч жителей. при этом в статоргане фиксируют снижении темпов естественной убыли населения в регионе.
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В Красновишерском городском округе Пермского края число умерших превысило число родившихся в 4,6 раза. О демографической ситуации в муниципалитете за первые месяца текущего года сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте» окружной ЗАГС. «За три месяца текущего года в ЗАГСе администрации Красновишерского городского округа составлена 21 запись о рождении. Число зарегистрированных фактов смерти составляет 97», — сообщает учреждение. За этот же период в муниципалитете брак заключили 10 пар, тогда как расторгли — 12. О превышении смертности над рождаемостью ранее также отчитались власти Куединского муниципального округа. По данным мэрии, в январе в муниципалитете умерло 39 человек, а родилось лишь 11. Население Пермского края сокращается несколько лет подряд, сообщал Пермьстат. Так, в 2022 году в регионе умерло более 35 тысяч жителей. при этом в статоргане фиксируют снижении темпов естественной убыли населения в регионе.