Жителя ХМАО приговорили к лишению свободы из-за пьяной езды

В Сургуте суд приговорил водителя к 4,5 года лишения свободы в колонии поселения. Мужчина сел пьяным за руль, имея аналогичную судимость.
«Водитель с признаками алкогольного опьянения был остановлен сотрудниками ГИБДД, при этом их законные требования о прохождении медицинского освидетельствования не исполнил. Суд с учетом имеющейся судимости назначил виновному наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», — говорится на сайте окружной прокуратуры.
Сургутянина до этого привлекали к административной ответственности за пьяную езду. Сейчас, кроме лишения свободы, ему запретили водить машину три года.
Ранее URA.RU рассказывало, что другой житель Нижневартовска в апелляционном суде добился возвращения водительских прав. До этого мужчину лишили их на полтора года и выписали штраф в 30 тысяч, признав виновным за отказ провериться на алкоголь.
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