Жителя ХМАО приговорили к лишению свободы из-за пьяной езды

15 апреля 2024 в 11:12 Размер текста - 17 +

Суд приговорил водителя к 4,5 года лишения свободы в колонии поселения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сургуте суд приговорил водителя к 4,5 года лишения свободы в колонии поселения. Мужчина сел пьяным за руль, имея аналогичную судимость. «Водитель с признаками алкогольного опьянения был остановлен сотрудниками ГИБДД, при этом их законные требования о прохождении медицинского освидетельствования не исполнил. Суд с учетом имеющейся судимости назначил виновному наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», — говорится на сайте окружной прокуратуры. Сургутянина до этого привлекали к административной ответственности за пьяную езду. Сейчас, кроме лишения свободы, ему запретили водить машину три года. Ранее URA.RU рассказывало, что другой житель Нижневартовска в апелляционном суде добился возвращения водительских прав. До этого мужчину лишили их на полтора года и выписали штраф в 30 тысяч, признав виновным за отказ провериться на алкоголь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сургуте суд приговорил водителя к 4,5 года лишения свободы в колонии поселения. Мужчина сел пьяным за руль, имея аналогичную судимость. «Водитель с признаками алкогольного опьянения был остановлен сотрудниками ГИБДД, при этом их законные требования о прохождении медицинского освидетельствования не исполнил. Суд с учетом имеющейся судимости назначил виновному наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», — говорится на сайте окружной прокуратуры. Сургутянина до этого привлекали к административной ответственности за пьяную езду. Сейчас, кроме лишения свободы, ему запретили водить машину три года. Ранее URA.RU рассказывало, что другой житель Нижневартовска в апелляционном суде добился возвращения водительских прав. До этого мужчину лишили их на полтора года и выписали штраф в 30 тысяч, признав виновным за отказ провериться на алкоголь.