14 апреля 2024
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12 апреля 2024

Жителя ХМАО приговорили к лишению свободы из-за пьяной езды

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Олегу Иванову в суде Центрального района. Челябинск, оглашение приговора, приговор, судья, суд
Суд приговорил водителя к 4,5 года лишения свободы в колонии поселения Фото:

В Сургуте суд приговорил водителя к 4,5 года лишения свободы в колонии поселения. Мужчина сел пьяным за руль, имея аналогичную судимость.

«Водитель с признаками алкогольного опьянения был остановлен сотрудниками ГИБДД, при этом их законные требования о прохождении медицинского освидетельствования не исполнил. Суд с учетом имеющейся судимости назначил виновному наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», — говорится на сайте окружной прокуратуры.

Сургутянина до этого привлекали к административной ответственности за пьяную езду. Сейчас, кроме лишения свободы, ему запретили водить машину три года.

Ранее URA.RU рассказывало, что другой житель Нижневартовска в апелляционном суде добился возвращения водительских прав. До этого мужчину лишили их на полтора года и выписали штраф в 30 тысяч, признав виновным за отказ провериться на алкоголь.

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В Сургуте суд приговорил водителя к 4,5 года лишения свободы в колонии поселения. Мужчина сел пьяным за руль, имея аналогичную судимость. «Водитель с признаками алкогольного опьянения был остановлен сотрудниками ГИБДД, при этом их законные требования о прохождении медицинского освидетельствования не исполнил. Суд с учетом имеющейся судимости назначил виновному наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», — говорится на сайте окружной прокуратуры. Сургутянина до этого привлекали к административной ответственности за пьяную езду. Сейчас, кроме лишения свободы, ему запретили водить машину три года. Ранее URA.RU рассказывало, что другой житель Нижневартовска в апелляционном суде добился возвращения водительских прав. До этого мужчину лишили их на полтора года и выписали штраф в 30 тысяч, признав виновным за отказ провериться на алкоголь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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