Таксиста, задержанного за изнасилование 17-летней челябинки, отправили в СИЗО

В отношении таксиста возбуждено уголовное дело по факту изнасилования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Копейский горсуд 15 апреля арестовал на два месяца таксиста, задержанного за изнасилование 17-летней челябинки во время поездки. Об этом URA.RU рассказал источник в судебной системе. В пресс-службе прокуратуры эту информацию подтвердили.

«Суд удовлетворил ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде содержания под стражей. На срок два месяца», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

По словам источника URA.RU, адвокат во время заседания просил избрать для своего клиента более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако он не смог убедить суд в принятии такого решения.

По данным URA.RU, таксист изнасиловал девушку утром 13 апреля. Она села в машину в пьяном состоянии и уснула. Проснулась она от действий таксиста, который залез на нее и принялся насиловать.

После заявления в полицию подозреваемый был оперативно установлен и задержан. Им оказался гражданин Кыргызстана. Гражданства РФ он не имеет, но ему выдали разрешение на пребывание и работу. Его поместили в изолятор временного содержания. После ему было предъявлено обвинение, материалы потупили в суд.