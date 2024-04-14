14 апреля 2024

Таксиста, задержанного за изнасилование 17-летней челябинки, отправили в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уголовное дело. Челябинск, уголовное дело, арест, уголовный кодекс, суд, мера пресечения, наручники
В отношении таксиста возбуждено уголовное дело по факту изнасилования Фото:

Копейский горсуд 15 апреля арестовал на два месяца таксиста, задержанного за изнасилование 17-летней челябинки во время поездки. Об этом URA.RU рассказал источник в судебной системе. В пресс-службе прокуратуры эту информацию подтвердили.

«Суд удовлетворил ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде содержания под стражей. На срок два месяца», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

По словам источника URA.RU, адвокат во время заседания просил избрать для своего клиента более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако он не смог убедить суд в принятии такого решения.

По данным URA.RU, таксист изнасиловал девушку утром 13 апреля. Она села в машину в пьяном состоянии и уснула. Проснулась она от действий таксиста, который залез на нее и принялся насиловать.

После заявления в полицию подозреваемый был оперативно установлен и задержан. Им оказался гражданин Кыргызстана. Гражданства РФ он не имеет, но ему выдали разрешение на пребывание и работу. Его поместили в изолятор временного содержания. После ему было предъявлено обвинение, материалы потупили в суд.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Копейский горсуд 15 апреля арестовал на два месяца таксиста, задержанного за изнасилование 17-летней челябинки во время поездки. Об этом URA.RU рассказал источник в судебной системе. В пресс-службе прокуратуры эту информацию подтвердили. «Суд удовлетворил ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде содержания под стражей. На срок два месяца», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. По словам источника URA.RU, адвокат во время заседания просил избрать для своего клиента более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако он не смог убедить суд в принятии такого решения. По данным URA.RU, таксист изнасиловал девушку утром 13 апреля. Она села в машину в пьяном состоянии и уснула. Проснулась она от действий таксиста, который залез на нее и принялся насиловать. После заявления в полицию подозреваемый был оперативно установлен и задержан. Им оказался гражданин Кыргызстана. Гражданства РФ он не имеет, но ему выдали разрешение на пребывание и работу. Его поместили в изолятор временного содержания. После ему было предъявлено обвинение, материалы потупили в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...