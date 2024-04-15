Чем известен скончавшийся первый губернатор Архангельской области

Скончался первый губернатор Архангельской области

16 апреля 2024 в 00:21 Размер текста - 17 +

Павел Балакшин скончался 15 апреля Фото: Илья Московец © URA.RU Первый губернатор Архангельской области Павел Балакшин скончался 15 апреля. Его сердце остановилось после длительной болезни. О том, чем известен политик, руководивший регионом пять лет, — в материале URA.RU. Биография Павел Николаевич Балакшин родился 10 июля 1936 года в селе Дементьево Котласского района Архангельской области. Трудиться начал в 16 лет в колхозе «Мир» — работал матросом и рулевым на Северном речном пароходстве. В 1955 году ушел в армию, где получил специальность механика радиолокационного оборудования. В 1965 году закончил Сокольский целлюлозно-бумажный техникум, а в 1972 году закончил Архангельский лесотехнический институт. За время учебы успел сменить много профессий: был слесарем, машинистом, мастером насосной фабрики, заместителем главного инженера и главным инженером Котласского целлюлозно-бумажного комбината. Позже стал генеральным директором Архангельского целлюлозно-бумажного комбината. Политическая карьера С 1990 по 1991 год был председателем исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных депутатов, а 19 сентября 1991 года указом президента РФ Бориса Ельцина Балакшин назначен главой администрации Архангельской области. В этом статусе он проработал до 1996 года. За это время избран депутатом Совета Федерации и вошел в состав двух созывов. После освобождения от должности губернатора стал мэром Архангельска. На посту Балакшин проработал четыре года, затем был назначен директором института повышения квалификации и переподготовки кадров АГТУ. В 2007 году ушел с должности и стал общественным представителем губернатора региона. Награды Павел Балакшин получил много государственных наград еще до начала политической карьеры. Он был награжден Государственной премией СССР, Орденом Трудового Красного Знамени, Орденом Октябрьской Революции и медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и «Ветеран труда». В 1999 году получил Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, в 2007 — нагрудный знак «За заслуги перед городом Архангельском». В 2011 году ему вручили звание «Почетный гражданин города Архангельска». Чем запомнился политик О кончине политика сообщил нынешний глава Архангельской области Александр Цыбульский. Он отмечал значимость каждой встречи с Балакшиным, его увлеченность и глубокие знания о регионе, а также его способность делиться опытом с тысячами людей. «Павел Николаевич оставил мне ценное наставление — управлять регионом, советуясь с народом и действуя с чистыми помыслами», — написал Цыбульский в своем telegram-канале. Также Павел Балакшин был почетным доктором Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова. Пресс-служба вуза назвала его примером для молодежи. «Для Поморья это человек-эпоха, всю свою жизнь участвовавший в общественной жизни Архангельской области и, находясь на различных постах, стремившийся сделать ее лучше. Судьба Павла Николаевича — яркий пример настоящего патриота своей малой родины, которому должны следовать новые поколения производственников и региональных руководителей», — говорится на сайте университета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первый губернатор Архангельской области Павел Балакшин скончался 15 апреля. Его сердце остановилось после длительной болезни. О том, чем известен политик, руководивший регионом пять лет, — в материале URA.RU. Павел Николаевич Балакшин родился 10 июля 1936 года в селе Дементьево Котласского района Архангельской области. Трудиться начал в 16 лет в колхозе «Мир» — работал матросом и рулевым на Северном речном пароходстве. В 1955 году ушел в армию, где получил специальность механика радиолокационного оборудования. В 1965 году закончил Сокольский целлюлозно-бумажный техникум, а в 1972 году закончил Архангельский лесотехнический институт. За время учебы успел сменить много профессий: был слесарем, машинистом, мастером насосной фабрики, заместителем главного инженера и главным инженером Котласского целлюлозно-бумажного комбината. Позже стал генеральным директором Архангельского целлюлозно-бумажного комбината. С 1990 по 1991 год был председателем исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных депутатов, а 19 сентября 1991 года указом президента РФ Бориса Ельцина Балакшин назначен главой администрации Архангельской области. В этом статусе он проработал до 1996 года. За это время избран депутатом Совета Федерации и вошел в состав двух созывов. После освобождения от должности губернатора стал мэром Архангельска. На посту Балакшин проработал четыре года, затем был назначен директором института повышения квалификации и переподготовки кадров АГТУ. В 2007 году ушел с должности и стал общественным представителем губернатора региона. Павел Балакшин получил много государственных наград еще до начала политической карьеры. Он был награжден Государственной премией СССР, Орденом Трудового Красного Знамени, Орденом Октябрьской Революции и медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и «Ветеран труда». В 1999 году получил Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, в 2007 — нагрудный знак «За заслуги перед городом Архангельском». В 2011 году ему вручили звание «Почетный гражданин города Архангельска». О кончине политика сообщил нынешний глава Архангельской области Александр Цыбульский. Он отмечал значимость каждой встречи с Балакшиным, его увлеченность и глубокие знания о регионе, а также его способность делиться опытом с тысячами людей. «Павел Николаевич оставил мне ценное наставление — управлять регионом, советуясь с народом и действуя с чистыми помыслами», — написал Цыбульский в своем telegram-канале. Также Павел Балакшин был почетным доктором Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова. Пресс-служба вуза назвала его примером для молодежи. «Для Поморья это человек-эпоха, всю свою жизнь участвовавший в общественной жизни Архангельской области и, находясь на различных постах, стремившийся сделать ее лучше. Судьба Павла Николаевича — яркий пример настоящего патриота своей малой родины, которому должны следовать новые поколения производственников и региональных руководителей», — говорится на сайте университета.