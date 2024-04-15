Скончался первый губернатор Архангельской области

15 апреля 2024 в 23:06 Размер текста - 17 +

Губернатор скончался после длительной болезни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Скончался первый губернатор Архангельской области Павел Балакшин. О его кончине после длительной болезни сообщил нынешний глава региона Александр Цыбульский через свой telegram-канал. «Сегодня перестало биться сердце Павла Николаевича Балакшина. Он был первым губернатором Архангельской области и руководил ею с 1991 по 1996 годы. Павел Николаевич оставил мне ценное наставление — управлять регионом, советуясь с народом и действуя с чистыми помыслами», — написал Цыбульский. Павел Балакшин родился 10 июля 1936 года и внес значительный вклад в развитие Поморья, в том числе занимая пост мэра Архангельска с 1996 по 2000 год. В 2011 году он был удостоен звания «Почетный гражданин города Архангельска». Губернатор Цыбульский отметил значимость каждой встречи с Балакшиным, его увлеченность и глубокие знания о регионе, а также его способность делиться опытом с тысячами людей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Скончался первый губернатор Архангельской области Павел Балакшин. О его кончине после длительной болезни сообщил нынешний глава региона Александр Цыбульский через свой telegram-канал. «Сегодня перестало биться сердце Павла Николаевича Балакшина. Он был первым губернатором Архангельской области и руководил ею с 1991 по 1996 годы. Павел Николаевич оставил мне ценное наставление — управлять регионом, советуясь с народом и действуя с чистыми помыслами», — написал Цыбульский. Павел Балакшин родился 10 июля 1936 года и внес значительный вклад в развитие Поморья, в том числе занимая пост мэра Архангельска с 1996 по 2000 год. В 2011 году он был удостоен звания «Почетный гражданин города Архангельска». Губернатор Цыбульский отметил значимость каждой встречи с Балакшиным, его увлеченность и глубокие знания о регионе, а также его способность делиться опытом с тысячами людей.