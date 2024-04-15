Скончался первый губернатор Архангельской области

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Губернатор скончался после длительной болезни Фото:

Скончался первый губернатор Архангельской области Павел Балакшин. О его кончине после длительной болезни сообщил нынешний глава региона Александр Цыбульский через свой telegram-канал.

«Сегодня перестало биться сердце Павла Николаевича Балакшина. Он был первым губернатором Архангельской области и руководил ею с 1991 по 1996 годы. Павел Николаевич оставил мне ценное наставление — управлять регионом, советуясь с народом и действуя с чистыми помыслами», — написал Цыбульский.

Павел Балакшин родился 10 июля 1936 года и внес значительный вклад в развитие Поморья, в том числе занимая пост мэра Архангельска с 1996 по 2000 год. В 2011 году он был удостоен звания «Почетный гражданин города Архангельска». Губернатор Цыбульский отметил значимость каждой встречи с Балакшиным, его увлеченность и глубокие знания о регионе, а также его способность делиться опытом с тысячами людей.

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Скончался первый губернатор Архангельской области Павел Балакшин. О его кончине после длительной болезни сообщил нынешний глава региона Александр Цыбульский через свой telegram-канал. «Сегодня перестало биться сердце Павла Николаевича Балакшина. Он был первым губернатором Архангельской области и руководил ею с 1991 по 1996 годы. Павел Николаевич оставил мне ценное наставление — управлять регионом, советуясь с народом и действуя с чистыми помыслами», — написал Цыбульский. Павел Балакшин родился 10 июля 1936 года и внес значительный вклад в развитие Поморья, в том числе занимая пост мэра Архангельска с 1996 по 2000 год. В 2011 году он был удостоен звания «Почетный гражданин города Архангельска». Губернатор Цыбульский отметил значимость каждой встречи с Балакшиным, его увлеченность и глубокие знания о регионе, а также его способность делиться опытом с тысячами людей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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