Жителей ХМАО зовут кататься на лыжах в валенках и кокошниках

16 апреля 2024 в 13:47 Размер текста - 17 +

В Ханты-Мансийске закроют горнолыжный сезон лыжным спуском в валенках и кокошниках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителей Ханты-Мансийска приглашают закрыть горнолыжный сезон массовым спуском на лыжах в валенках и кокошниках. Праздник пройдет в русском народном стиле, сообщили URA.RU в пресс-службе «ЮграМегаСпорт». «В этом году закрытие горнолыжного сезона проходит в русском народном стиле. Поэтому всех гостей мероприятия ждем в кокошниках, русской народной одежде, в тематике русской бани или с русско-народным реквизитом… Состоится массовый костюмированный спуск с большой горы под предводительством Царь горы „Урман“», — рассказали агентству в пресс-службе «ЮграМегаСпорт».



В программе мероприятия также запланирован конкурс на самый оригинальный тюбинг или санки. А любители экстрима смогут поучаствовать в спуске с горы в бассейн. Кроме того, гостей обещают накормить пельменями и напоить глинтвейном. «Кульминацией праздника станет сожжение Снежной бабы — символа зимы и встречи весны», — добавили в пресс-службе.



В Сургуте горнолыжный сезон закроют бикини-фестивалем. Ранее URA.RU сообщало, что организатором пришлось перенести лыжный спуск в купальниках из-за резких перепадов температуры воздуха. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителей Ханты-Мансийска приглашают закрыть горнолыжный сезон массовым спуском на лыжах в валенках и кокошниках. Праздник пройдет в русском народном стиле, сообщили URA.RU в пресс-службе «ЮграМегаСпорт». «В этом году закрытие горнолыжного сезона проходит в русском народном стиле. Поэтому всех гостей мероприятия ждем в кокошниках, русской народной одежде, в тематике русской бани или с русско-народным реквизитом… Состоится массовый костюмированный спуск с большой горы под предводительством Царь горы „Урман“», — рассказали агентству в пресс-службе «ЮграМегаСпорт». В программе мероприятия также запланирован конкурс на самый оригинальный тюбинг или санки. А любители экстрима смогут поучаствовать в спуске с горы в бассейн. Кроме того, гостей обещают накормить пельменями и напоить глинтвейном. «Кульминацией праздника станет сожжение Снежной бабы — символа зимы и встречи весны», — добавили в пресс-службе. В Сургуте горнолыжный сезон закроют бикини-фестивалем. Ранее URA.RU сообщало, что организатором пришлось перенести лыжный спуск в купальниках из-за резких перепадов температуры воздуха.