15 апреля 2024

Жителей ХМАО зовут кататься на лыжах в валенках и кокошниках

© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккей в валенках. Челябинск., валенки
В Ханты-Мансийске закроют горнолыжный сезон лыжным спуском в валенках и кокошниках Фото:

Жителей Ханты-Мансийска приглашают закрыть горнолыжный сезон массовым спуском на лыжах в валенках и кокошниках. Праздник пройдет в русском народном стиле, сообщили URA.RU в пресс-службе «ЮграМегаСпорт».

«В этом году закрытие горнолыжного сезона проходит в русском народном стиле. Поэтому всех гостей мероприятия ждем в кокошниках, русской народной одежде, в тематике русской бани или с русско-народным реквизитом… Состоится массовый костюмированный спуск с большой горы под предводительством Царь горы „Урман“», — рассказали агентству в пресс-службе «ЮграМегаСпорт».

В программе мероприятия также запланирован конкурс на самый оригинальный тюбинг или санки. А любители экстрима смогут поучаствовать в спуске с горы в бассейн. Кроме того, гостей обещают накормить пельменями и напоить глинтвейном. «Кульминацией праздника станет сожжение Снежной бабы — символа зимы и встречи весны», — добавили в пресс-службе.

В Сургуте горнолыжный сезон закроют бикини-фестивалем. Ранее URA.RU сообщало, что организатором пришлось перенести лыжный спуск в купальниках из-за резких перепадов температуры воздуха.

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Жителей Ханты-Мансийска приглашают закрыть горнолыжный сезон массовым спуском на лыжах в валенках и кокошниках. Праздник пройдет в русском народном стиле, сообщили URA.RU в пресс-службе «ЮграМегаСпорт». «В этом году закрытие горнолыжного сезона проходит в русском народном стиле. Поэтому всех гостей мероприятия ждем в кокошниках, русской народной одежде, в тематике русской бани или с русско-народным реквизитом… Состоится массовый костюмированный спуск с большой горы под предводительством Царь горы „Урман“», — рассказали агентству в пресс-службе «ЮграМегаСпорт». В программе мероприятия также запланирован конкурс на самый оригинальный тюбинг или санки. А любители экстрима смогут поучаствовать в спуске с горы в бассейн. Кроме того, гостей обещают накормить пельменями и напоить глинтвейном. «Кульминацией праздника станет сожжение Снежной бабы — символа зимы и встречи весны», — добавили в пресс-службе. В Сургуте горнолыжный сезон закроют бикини-фестивалем. Ранее URA.RU сообщало, что организатором пришлось перенести лыжный спуск в купальниках из-за резких перепадов температуры воздуха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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