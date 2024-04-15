Жителей ХМАО зовут кататься на лыжах в валенках и кокошниках

Жителей Ханты-Мансийска приглашают закрыть горнолыжный сезон массовым спуском на лыжах в валенках и кокошниках. Праздник пройдет в русском народном стиле, сообщили URA.RU в пресс-службе «ЮграМегаСпорт».
«В этом году закрытие горнолыжного сезона проходит в русском народном стиле. Поэтому всех гостей мероприятия ждем в кокошниках, русской народной одежде, в тематике русской бани или с русско-народным реквизитом… Состоится массовый костюмированный спуск с большой горы под предводительством Царь горы „Урман“», — рассказали агентству в пресс-службе «ЮграМегаСпорт».
В программе мероприятия также запланирован конкурс на самый оригинальный тюбинг или санки. А любители экстрима смогут поучаствовать в спуске с горы в бассейн. Кроме того, гостей обещают накормить пельменями и напоить глинтвейном. «Кульминацией праздника станет сожжение Снежной бабы — символа зимы и встречи весны», — добавили в пресс-службе.
В Сургуте горнолыжный сезон закроют бикини-фестивалем. Ранее URA.RU сообщало, что организатором пришлось перенести лыжный спуск в купальниках из-за резких перепадов температуры воздуха.
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