Ургант опубликовал фото Санкт-Петербурга в честь своего Дня рождения

16 апреля 2024 в 22:37 Размер текста - 17 +

Иван Ургант празднует свое 46-летие Фото: Анна Майорова © URA.RU Телеведущий, актер и шоумен Иван Ургант опубликовал фотографию Санкт-Петербурга в честь своего 46-летия. Изображение доступно в аккаунте шоумена в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). На черно-белой фотографии, сделанной на одной из набережных Петербурга, Иван одет в черный свитшот, бомбер и светлые брюки. К подписи «46» он добавил композицию группы «Секрет» под названием «Ленинградское время» 1989 года. Илья Ургант был ведущим собственного ток-шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Однако в феврале 2022 года программа была снята с эфира. Недавно в московском кинотеатре прошла закрытая премьера фильма Николая Солодникова под названием «Во сне ты горько плакал», в котором шоумен исполнил главную роль. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Телеведущий, актер и шоумен Иван Ургант опубликовал фотографию Санкт-Петербурга в честь своего 46-летия. Изображение доступно в аккаунте шоумена в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). На черно-белой фотографии, сделанной на одной из набережных Петербурга, Иван одет в черный свитшот, бомбер и светлые брюки. К подписи «46» он добавил композицию группы «Секрет» под названием «Ленинградское время» 1989 года. Илья Ургант был ведущим собственного ток-шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Однако в феврале 2022 года программа была снята с эфира. Недавно в московском кинотеатре прошла закрытая премьера фильма Николая Солодникова под названием «Во сне ты горько плакал», в котором шоумен исполнил главную роль.