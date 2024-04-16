16 апреля 2024

Ургант опубликовал фото Санкт-Петербурга в честь своего Дня рождения

© Служба новостей «URA.RU»
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Народная премия E1.RU. Екатеринбург, ургант иван
Иван Ургант празднует свое 46-летие Фото:

Телеведущий, актер и шоумен Иван Ургант опубликовал фотографию Санкт-Петербурга в честь своего 46-летия. Изображение доступно в аккаунте шоумена в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

На черно-белой фотографии, сделанной на одной из набережных Петербурга, Иван одет в черный свитшот, бомбер и светлые брюки. К подписи «46» он добавил композицию группы «Секрет» под названием «Ленинградское время» 1989 года.

Илья Ургант был ведущим собственного ток-шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Однако в феврале 2022 года программа была снята с эфира. Недавно в московском кинотеатре прошла закрытая премьера фильма Николая Солодникова под названием «Во сне ты горько плакал», в котором шоумен исполнил главную роль.

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Телеведущий, актер и шоумен Иван Ургант опубликовал фотографию Санкт-Петербурга в честь своего 46-летия. Изображение доступно в аккаунте шоумена в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). На черно-белой фотографии, сделанной на одной из набережных Петербурга, Иван одет в черный свитшот, бомбер и светлые брюки. К подписи «46» он добавил композицию группы «Секрет» под названием «Ленинградское время» 1989 года. Илья Ургант был ведущим собственного ток-шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Однако в феврале 2022 года программа была снята с эфира. Недавно в московском кинотеатре прошла закрытая премьера фильма Николая Солодникова под названием «Во сне ты горько плакал», в котором шоумен исполнил главную роль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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