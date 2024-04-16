В Киеве предрекли появление «другой Украины» после потери Харькова

Политолог Золотарев: после падения Харьков может стать столицей другой Украины

16 апреля 2024 в 23:22 Размер текста - 17 +

Украинский политолог Золотарев высказал опасения о потере Харькова Фото: Сергей Русанов © URA.RU Если Россия займет Харьков, это откроет возможность для проекта «Другая Украина», высказал опасения украинский политолог Андрей Золотарев. Эксперт посчитал, что РФ постарается воспользоваться ситуацией. «Надеюсь, Харьков останется украинским. Не дай Бог, мы потеряем его. Я об этом говорил еще зимой: да, это неизбежно. Русские получили окно возможностей, и они это окно возможностей постараются использовать», — цитирует слова украинского политолога Андрея Золотарева РИА Новости. Золотарев высказал опасения, что Харьков может стать столицей «другой Украины» после того, как его займет Россия. Эксперт напомнил, что именно в Харькове обосновались украинские коммунисты. Ранее Financial Times написал, что власти Украины обеспокоены активностью российских войск на харьковском направлении. Минобороны РФ со своей стороны сообщили, что российские войска улучшили свое положение по переднему краю на купянском направлении в Харьковской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Если Россия займет Харьков, это откроет возможность для проекта «Другая Украина», высказал опасения украинский политолог Андрей Золотарев. Эксперт посчитал, что РФ постарается воспользоваться ситуацией. «Надеюсь, Харьков останется украинским. Не дай Бог, мы потеряем его. Я об этом говорил еще зимой: да, это неизбежно. Русские получили окно возможностей, и они это окно возможностей постараются использовать», — цитирует слова украинского политолога Андрея Золотарева РИА Новости. Золотарев высказал опасения, что Харьков может стать столицей «другой Украины» после того, как его займет Россия. Эксперт напомнил, что именно в Харькове обосновались украинские коммунисты. Ранее Financial Times написал, что власти Украины обеспокоены активностью российских войск на харьковском направлении. Минобороны РФ со своей стороны сообщили, что российские войска улучшили свое положение по переднему краю на купянском направлении в Харьковской области.