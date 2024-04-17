В Перми начали ремонтировать дорогу на Комсомольском проспекте

На проспекте уже убрали верхний слой асфальта
На Комсомольском проспекте в Перми начали ремонт дороги. Подрядчик снял верхнюю часть асфальта.
«На участке от улицы Петропавловской до улицы Полины Осипенко ведется ремонт дорожного полотна для устранения колейности. Работы проходят в рамках гарантийных обязательств», — пишет «В курсе.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Ремонт планируют закончить в начале мая 2024 года. Затем в мае начнут ремонт дороги Пермь-Кунгур. Также до конца лета в планах краевых властей сделать дорогу в деревне Ясыри.
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