17 апреля 2024

В Перми начали ремонтировать дорогу на Комсомольском проспекте

© Служба новостей «URA.RU»
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"Бабье лето". Пермь, дорожный рабочий, ремонт дорог в городе
На проспекте уже убрали верхний слой асфальта Фото:

На Комсомольском проспекте в Перми начали ремонт дороги. Подрядчик снял верхнюю часть асфальта.

«На участке от улицы Петропавловской до улицы Полины Осипенко ведется ремонт дорожного полотна для устранения колейности. Работы проходят в рамках гарантийных обязательств», — пишет «В курсе.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Ремонт планируют закончить в начале мая 2024 года. Затем в мае начнут ремонт дороги Пермь-Кунгур. Также до конца лета в планах краевых властей сделать дорогу в деревне Ясыри.

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На Комсомольском проспекте в Перми начали ремонт дороги. Подрядчик снял верхнюю часть асфальта. «На участке от улицы Петропавловской до улицы Полины Осипенко ведется ремонт дорожного полотна для устранения колейности. Работы проходят в рамках гарантийных обязательств», — пишет «В курсе.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии. Ремонт планируют закончить в начале мая 2024 года. Затем в мае начнут ремонт дороги Пермь-Кунгур. Также до конца лета в планах краевых властей сделать дорогу в деревне Ясыри.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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