«Авито Услуги»: в Челябинске на 57% вырос спрос на ремонт китайских смартфонов

20 апреля 2024 в 12:56 Размер текста - 17 +

Спрос на ремонт отражает увеличение спроса на китайские смартфоны, передают аналитики Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Челябинске в апреле 2024 года на 57% вырос спрос на услуги по ремонту мобильных телефонов китайского производства. В число самых часто ремонтируемых марок попали Xiaomi, Honor и Huawei, рассказали URA.RU в пресс-службе «Авито Услуги». «В апреле 2024 года спрос на ремонт мобильных телефонов увеличился на 20% по сравнению с апрелем 2023 года. Отдельно на смартфоны китайского производства спрос увеличился на 57%. Самые часто ремонтируемые марки — Xiaomi, Honor, Huawei», — сообщили в пресс-службе. Количество предложение по ремонту китайских мобильных телефонов за год в Челябинске увеличилось на 88%. Как пояснили в «Авито Услуги», спрос на ремонт отражает увеличение спроса на китайские смартфоны. Популярность марок за год в Челябинске выросла на десять процентов — до 44%. Китайские девайсы по качеству не уступают аналогам, но стоят дешевле и не имеют проблем с гарантийным обслуживанием. Каждый пятый житель Челябинска задумался о смене американского смартфона на продукцию других производителей. Как ранее сообщили URA.RU в пресс-службе компании CDEK.Shopping, каждый второй челябинец (43%) больше всего доверяет продукции китайских заводов. Несмотря на обозначившийся тренд, пока лидерство Apple неоспоримо. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в апреле 2024 года на 57% вырос спрос на услуги по ремонту мобильных телефонов китайского производства. В число самых часто ремонтируемых марок попали Xiaomi, Honor и Huawei, рассказали URA.RU в пресс-службе «Авито Услуги». «В апреле 2024 года спрос на ремонт мобильных телефонов увеличился на 20% по сравнению с апрелем 2023 года. Отдельно на смартфоны китайского производства спрос увеличился на 57%. Самые часто ремонтируемые марки — Xiaomi, Honor, Huawei», — сообщили в пресс-службе. Количество предложение по ремонту китайских мобильных телефонов за год в Челябинске увеличилось на 88%. Как пояснили в «Авито Услуги», спрос на ремонт отражает увеличение спроса на китайские смартфоны. Популярность марок за год в Челябинске выросла на десять процентов — до 44%. Китайские девайсы по качеству не уступают аналогам, но стоят дешевле и не имеют проблем с гарантийным обслуживанием. Каждый пятый житель Челябинска задумался о смене американского смартфона на продукцию других производителей. Как ранее сообщили URA.RU в пресс-службе компании CDEK.Shopping, каждый второй челябинец (43%) больше всего доверяет продукции китайских заводов. Несмотря на обозначившийся тренд, пока лидерство Apple неоспоримо.