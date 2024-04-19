19 апреля 2024

Компания Whoosh рассказала, когда в ХМАО начнется прокат электросамокатов

В ХМАО электросамокаты Whoosh появятся на улицах до конца апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Самокаты. Челябинск, самокаты, вуш
Прокат электросамокатов начнется при соответствующих погодных условиях Фото:

Прокат электросамокатов Whoosh планируется возобновить в Сургуте и Нижневартовске до конца апреля в зависимости от погоды. Такими данными с корреспондентом URA.RU поделился представитель кикшеринговой компании.

«Внимательно следим за прогнозами синоптиков. Надеемся, что сезон в Сургуте и Нижневартовске возобновится еще до конца апреля, но все зависит от погоды», — сообщил представитель Whoosh агентству.

Также в компании существует сервис по прокату электровелосипедов. В компании добавили, что в городах ХМАО запуск данного направления в этом сезоне не запланирован.

В Ханты-Мансийске ранее была ограничена территория для езды на электросамокатах. Пользоваться кикшерингом жители столицы региона смогут только на специальных дорожках в микрорайоне Иртыш и набережной.

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Прокат электросамокатов Whoosh планируется возобновить в Сургуте и Нижневартовске до конца апреля в зависимости от погоды. Такими данными с корреспондентом URA.RU поделился представитель кикшеринговой компании. «Внимательно следим за прогнозами синоптиков. Надеемся, что сезон в Сургуте и Нижневартовске возобновится еще до конца апреля, но все зависит от погоды», — сообщил представитель Whoosh агентству. Также в компании существует сервис по прокату электровелосипедов. В компании добавили, что в городах ХМАО запуск данного направления в этом сезоне не запланирован. В Ханты-Мансийске ранее была ограничена территория для езды на электросамокатах. Пользоваться кикшерингом жители столицы региона смогут только на специальных дорожках в микрорайоне Иртыш и набережной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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