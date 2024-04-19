Компания Whoosh рассказала, когда в ХМАО начнется прокат электросамокатов

Прокат электросамокатов Whoosh планируется возобновить в Сургуте и Нижневартовске до конца апреля в зависимости от погоды. Такими данными с корреспондентом URA.RU поделился представитель кикшеринговой компании.
«Внимательно следим за прогнозами синоптиков. Надеемся, что сезон в Сургуте и Нижневартовске возобновится еще до конца апреля, но все зависит от погоды», — сообщил представитель Whoosh агентству.
Также в компании существует сервис по прокату электровелосипедов. В компании добавили, что в городах ХМАО запуск данного направления в этом сезоне не запланирован.
В Ханты-Мансийске ранее была ограничена территория для езды на электросамокатах. Пользоваться кикшерингом жители столицы региона смогут только на специальных дорожках в микрорайоне Иртыш и набережной.
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