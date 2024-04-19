Компания Whoosh рассказала, когда в ХМАО начнется прокат электросамокатов

В ХМАО электросамокаты Whoosh появятся на улицах до конца апреля

20 апреля 2024 в 15:15 Размер текста - 17 +

Прокат электросамокатов начнется при соответствующих погодных условиях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокат электросамокатов Whoosh планируется возобновить в Сургуте и Нижневартовске до конца апреля в зависимости от погоды. Такими данными с корреспондентом URA.RU поделился представитель кикшеринговой компании. «Внимательно следим за прогнозами синоптиков. Надеемся, что сезон в Сургуте и Нижневартовске возобновится еще до конца апреля, но все зависит от погоды», — сообщил представитель Whoosh агентству. Также в компании существует сервис по прокату электровелосипедов. В компании добавили, что в городах ХМАО запуск данного направления в этом сезоне не запланирован. В Ханты-Мансийске ранее была ограничена территория для езды на электросамокатах. Пользоваться кикшерингом жители столицы региона смогут только на специальных дорожках в микрорайоне Иртыш и набережной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокат электросамокатов Whoosh планируется возобновить в Сургуте и Нижневартовске до конца апреля в зависимости от погоды. Такими данными с корреспондентом URA.RU поделился представитель кикшеринговой компании. «Внимательно следим за прогнозами синоптиков. Надеемся, что сезон в Сургуте и Нижневартовске возобновится еще до конца апреля, но все зависит от погоды», — сообщил представитель Whoosh агентству. Также в компании существует сервис по прокату электровелосипедов. В компании добавили, что в городах ХМАО запуск данного направления в этом сезоне не запланирован. В Ханты-Мансийске ранее была ограничена территория для езды на электросамокатах. Пользоваться кикшерингом жители столицы региона смогут только на специальных дорожках в микрорайоне Иртыш и набережной.