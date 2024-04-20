ВС РФ сбили украинский самолет Су-25

Российская армия ликвидировала самолет Су-25 украинских военных. При этом были уничтожены свыше 200 БПЛА и управляемые авиационные бомбы Hammer. Об этом сообщает Минобороны России.
«Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», — передает ведомство. Также было ликвидировано 213 беспилотников ВСУ и пять управляемых авиационных бомб «Hammer», которые Франция поставила Киеву.
Ранее солдаты России уничтожили склад боеприпасов украинской оперативно-тактической группировки «Донецк». Также при этом были ликвидированы оружие бригады теробороны ВСУ и склады с топливом. В общей сложности ВС РФ поразили технику и живую силу украинской армии в 126 районах, передает телеканал 360.
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Российская армия ликвидировала самолет Су-25 украинских военных. При этом были уничтожены свыше 200 БПЛА и управляемые авиационные бомбы Hammer. Об этом сообщает Минобороны России. «Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», — передает ведомство. Также было ликвидировано 213 беспилотников ВСУ и пять управляемых авиационных бомб «Hammer», которые Франция поставила Киеву. Ранее солдаты России уничтожили склад боеприпасов украинской оперативно-тактической группировки «Донецк». Также при этом были ликвидированы оружие бригады теробороны ВСУ и склады с топливом. В общей сложности ВС РФ поразили технику и живую силу украинской армии в 126 районах, передает телеканал 360.