ВС РФ сбили украинский самолет Су-25

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, ракета, ракетный, пво, сбойка, высокоточное,  stock
ВС РФ ликвидировали 213 украинских беспилотников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия ликвидировала самолет Су-25 украинских военных. При этом были уничтожены свыше 200 БПЛА и управляемые авиационные бомбы Hammer. Об этом сообщает Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», — передает ведомство. Также было ликвидировано 213 беспилотников ВСУ и пять управляемых авиационных бомб «Hammer», которые Франция поставила Киеву.

Ранее солдаты России уничтожили склад боеприпасов украинской оперативно-тактической группировки «Донецк». Также при этом были ликвидированы оружие бригады теробороны ВСУ и склады с топливом. В общей сложности ВС РФ поразили технику и живую силу украинской армии в 126 районах, передает телеканал 360.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская армия ликвидировала самолет Су-25 украинских военных. При этом были уничтожены свыше 200 БПЛА и управляемые авиационные бомбы Hammer. Об этом сообщает Минобороны России. «Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», — передает ведомство. Также было ликвидировано 213 беспилотников ВСУ и пять управляемых авиационных бомб «Hammer», которые Франция поставила Киеву. Ранее солдаты России уничтожили склад боеприпасов украинской оперативно-тактической группировки «Донецк». Также при этом были ликвидированы оружие бригады теробороны ВСУ и склады с топливом. В общей сложности ВС РФ поразили технику и живую силу украинской армии в 126 районах, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...