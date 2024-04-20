Глава Минобороны Литвы предложил усилить охрану границы с Россией

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Вооруженные силы Украины.stock, колючая проволока, граница, украина, столб, забор, всу,  stock
Лауринас Касчюнас заявил, что денег для усиления охраны границы с Россией хватит Фото:

Глава Минобороны Литвы Лауринас Касчюнас заявил, что его стране надо укрепить границу с Россией, используя «зубы дракона». Он также предложил дать пограничникам пулеметы.

«Необходимо больше энергии для того, чтобы меры контрмобильности появились в конце лета — начале осени… Мы думаем о железобетонных ежах, «зубах дракона», «испанских лошадях», — заявил Лауринас Касчюнас. Его слова приводит издание Delfi.

Он отметил, что на такие мероприятия уже выделены деньги. Что именно имел в виду Касчюнас под словом «испанские лошади», непонятно. Вероятно, речь идет про сооружение из скрепленных брусьев, которые переплетны колючей проволокой. Также в минобороны страны хотят выдать пограничникам пулеметы, более тяжелое оружие.

Ранее в Германии предложили создать военную базу в Литве. Для этого туда отправлены 20 военных. Спустя время к ним присоединится специальная бригада. В Кремле заявили, что такой шаг — это нагнетание напряженности между странами.

Помимо этого, Литва несколько раз устраивала несанкционированную блокаду Калининграда. Страна запрещала российским грузовикам пересекать границу. Подробности — в материале URA.RU.

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Глава Минобороны Литвы Лауринас Касчюнас заявил, что его стране надо укрепить границу с Россией, используя «зубы дракона». Он также предложил дать пограничникам пулеметы. «Необходимо больше энергии для того, чтобы меры контрмобильности появились в конце лета — начале осени… Мы думаем о железобетонных ежах, «зубах дракона», «испанских лошадях», — заявил Лауринас Касчюнас. Его слова приводит издание Delfi. Он отметил, что на такие мероприятия уже выделены деньги. Что именно имел в виду Касчюнас под словом «испанские лошади», непонятно. Вероятно, речь идет про сооружение из скрепленных брусьев, которые переплетны колючей проволокой. Также в минобороны страны хотят выдать пограничникам пулеметы, более тяжелое оружие. Ранее в Германии предложили создать военную базу в Литве. Для этого туда отправлены 20 военных. Спустя время к ним присоединится специальная бригада. В Кремле заявили, что такой шаг — это нагнетание напряженности между странами. Помимо этого, Литва несколько раз устраивала несанкционированную блокаду Калининграда. Страна запрещала российским грузовикам пересекать границу. Подробности — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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