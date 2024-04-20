Глава Минобороны Литвы предложил усилить охрану границы с Россией

20 апреля 2024 в 20:27 Размер текста - 17 +

Лауринас Касчюнас заявил, что денег для усиления охраны границы с Россией хватит Фото: Официальный сайт президента Украины Глава Минобороны Литвы Лауринас Касчюнас заявил, что его стране надо укрепить границу с Россией, используя «зубы дракона». Он также предложил дать пограничникам пулеметы. «Необходимо больше энергии для того, чтобы меры контрмобильности появились в конце лета — начале осени… Мы думаем о железобетонных ежах, «зубах дракона», «испанских лошадях», — заявил Лауринас Касчюнас. Его слова приводит издание Delfi . Он отметил, что на такие мероприятия уже выделены деньги. Что именно имел в виду Касчюнас под словом «испанские лошади», непонятно. Вероятно, речь идет про сооружение из скрепленных брусьев, которые переплетны колючей проволокой. Также в минобороны страны хотят выдать пограничникам пулеметы, более тяжелое оружие. Ранее в Германии предложили создать военную базу в Литве. Для этого туда отправлены 20 военных. Спустя время к ним присоединится специальная бригада. В Кремле заявили, что такой шаг — это нагнетание напряженности между странами. Помимо этого, Литва несколько раз устраивала несанкционированную блокаду Калининграда. Страна запрещала российским грузовикам пересекать границу. Подробности — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Минобороны Литвы Лауринас Касчюнас заявил, что его стране надо укрепить границу с Россией, используя «зубы дракона». Он также предложил дать пограничникам пулеметы. «Необходимо больше энергии для того, чтобы меры контрмобильности появились в конце лета — начале осени… Мы думаем о железобетонных ежах, «зубах дракона», «испанских лошадях», — заявил Лауринас Касчюнас. Его слова приводит издание Delfi. Он отметил, что на такие мероприятия уже выделены деньги. Что именно имел в виду Касчюнас под словом «испанские лошади», непонятно. Вероятно, речь идет про сооружение из скрепленных брусьев, которые переплетны колючей проволокой. Также в минобороны страны хотят выдать пограничникам пулеметы, более тяжелое оружие. Ранее в Германии предложили создать военную базу в Литве. Для этого туда отправлены 20 военных. Спустя время к ним присоединится специальная бригада. В Кремле заявили, что такой шаг — это нагнетание напряженности между странами. Помимо этого, Литва несколько раз устраивала несанкционированную блокаду Калининграда. Страна запрещала российским грузовикам пересекать границу. Подробности — в материале URA.RU.