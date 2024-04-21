Армия и оружие Mash: в Подмосковье нашли радиостанцию, которая могла координировать дроны 21 апреля 2024 в 21:16 Размер текста - 17 + Предполагается, что найденная радиостанция могла «указывать дорогу» дронам Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В лесу в подмосковном Пушкине местный житель обнаружил радиостанцию, которая могла координировать действия украинских дронов. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Станция была примотана скотчем к сосне. Рядом лежал чемодан», — пишет Mash. Местные жители обратились в полицию. Они предположили, что радиостанция могла служить «маячком» для наводки беспилотников ВСУ. Сотрудники полиции, прибывшие на место находки, установили, что радиостанция является военной. Накануне Минобороны России сообщило о 50 перехваченных беспилотниках, летевших со стороны Украины. Часть из них долетели до Подмосковья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В лесу в подмосковном Пушкине местный житель обнаружил радиостанцию, которая могла координировать действия украинских дронов. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Станция была примотана скотчем к сосне. Рядом лежал чемодан», — пишет Mash. Местные жители обратились в полицию. Они предположили, что радиостанция могла служить «маячком» для наводки беспилотников ВСУ. Сотрудники полиции, прибывшие на место находки, установили, что радиостанция является военной. Накануне Минобороны России сообщило о 50 перехваченных беспилотниках, летевших со стороны Украины. Часть из них долетели до Подмосковья. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям