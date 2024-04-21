Mash: в Подмосковье нашли радиостанцию, которая могла координировать дроны

В лесу в подмосковном Пушкине местный житель обнаружил радиостанцию, которая могла координировать действия украинских дронов. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Станция была примотана скотчем к сосне. Рядом лежал чемодан», — пишет Mash. Местные жители обратились в полицию. Они предположили, что радиостанция могла служить «маячком» для наводки беспилотников ВСУ. Сотрудники полиции, прибывшие на место находки, установили, что радиостанция является военной.
Накануне Минобороны России сообщило о 50 перехваченных беспилотниках, летевших со стороны Украины. Часть из них долетели до Подмосковья.
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