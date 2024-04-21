Mash: в Подмосковье нашли радиостанцию, которая могла координировать дроны

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Дрон. stock, квадрокоптер, бпла, беспилотник,  дрон,  stock
Предполагается, что найденная радиостанция могла «указывать дорогу» дронам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В лесу в подмосковном Пушкине местный житель обнаружил радиостанцию, которая могла координировать действия украинских дронов. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Станция была примотана скотчем к сосне. Рядом лежал чемодан», — пишет Mash. Местные жители обратились в полицию. Они предположили, что радиостанция могла служить «маячком» для наводки беспилотников ВСУ. Сотрудники полиции, прибывшие на место находки, установили, что радиостанция является военной.

Накануне Минобороны России сообщило о 50 перехваченных беспилотниках, летевших со стороны Украины. Часть из них долетели до Подмосковья.

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В лесу в подмосковном Пушкине местный житель обнаружил радиостанцию, которая могла координировать действия украинских дронов. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Станция была примотана скотчем к сосне. Рядом лежал чемодан», — пишет Mash. Местные жители обратились в полицию. Они предположили, что радиостанция могла служить «маячком» для наводки беспилотников ВСУ. Сотрудники полиции, прибывшие на место находки, установили, что радиостанция является военной. Накануне Минобороны России сообщило о 50 перехваченных беспилотниках, летевших со стороны Украины. Часть из них долетели до Подмосковья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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