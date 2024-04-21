В Пермь с мастер-классом приедет уникальная российская художница

В Пермь с мастер-классом приедет уникальная художница Светлана Таран. Она пишет картины маслом на больших холстах не только кистями, но и пальцами рук. Такой техникой кроме нее обладает только одна художница в России, рассказала URA.RU организатор мероприятия Мария Медведева.
«Светлана Таран 5 мая проведет мастер-класс для пермяков. Это арт-терапия, направленная на работу с бессознательным, на выход в гармоничное состояние. Она дает технику, которая позволяет любому человеку с нуля написать картину как художник», — рассказала Мария Медведева корреспонденту агентства.
Светлана Таран пишет картины с детства. Художница разработала свою технику рисования и сейчас проводит мастер-классы для всех желающих. Также она организовывает выставки. Последняя из них вызвала большой ажиотаж у ценителей искусства.
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В Пермь с мастер-классом приедет уникальная художница Светлана Таран. Она пишет картины маслом на больших холстах не только кистями, но и пальцами рук. Такой техникой кроме нее обладает только одна художница в России, рассказала URA.RU организатор мероприятия Мария Медведева. «Светлана Таран 5 мая проведет мастер-класс для пермяков. Это арт-терапия, направленная на работу с бессознательным, на выход в гармоничное состояние. Она дает технику, которая позволяет любому человеку с нуля написать картину как художник», — рассказала Мария Медведева корреспонденту агентства. Светлана Таран пишет картины с детства. Художница разработала свою технику рисования и сейчас проводит мастер-классы для всех желающих. Также она организовывает выставки. Последняя из них вызвала большой ажиотаж у ценителей искусства.