В Пермь с мастер-классом приедет уникальная российская художница

22 апреля 2024 в 11:42 Размер текста - 17 +

Пермяков научат необычной технике рисования картин Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Пермь с мастер-классом приедет уникальная художница Светлана Таран. Она пишет картины маслом на больших холстах не только кистями, но и пальцами рук. Такой техникой кроме нее обладает только одна художница в России, рассказала URA.RU организатор мероприятия Мария Медведева. «Светлана Таран 5 мая проведет мастер-класс для пермяков. Это арт-терапия, направленная на работу с бессознательным, на выход в гармоничное состояние. Она дает технику, которая позволяет любому человеку с нуля написать картину как художник», — рассказала Мария Медведева корреспонденту агентства. Светлана Таран пишет картины с детства. Художница разработала свою технику рисования и сейчас проводит мастер-классы для всех желающих. Также она организовывает выставки. Последняя из них вызвала большой ажиотаж у ценителей искусства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермь с мастер-классом приедет уникальная художница Светлана Таран. Она пишет картины маслом на больших холстах не только кистями, но и пальцами рук. Такой техникой кроме нее обладает только одна художница в России, рассказала URA.RU организатор мероприятия Мария Медведева. «Светлана Таран 5 мая проведет мастер-класс для пермяков. Это арт-терапия, направленная на работу с бессознательным, на выход в гармоничное состояние. Она дает технику, которая позволяет любому человеку с нуля написать картину как художник», — рассказала Мария Медведева корреспонденту агентства. Светлана Таран пишет картины с детства. Художница разработала свою технику рисования и сейчас проводит мастер-классы для всех желающих. Также она организовывает выставки. Последняя из них вызвала большой ажиотаж у ценителей искусства.