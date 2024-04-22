Пермская компания арендовала участки под строительство детского центра

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Детский развлекательный центр Фэнтазиград. Екатеринбург, представление, актеры, аниматоры
Общая площадь детского досугового центра составит более 10 тысяч квадратных метров (архивное фото) Фото:

Компания «Пермглавснаб» заключила с властями договор аренды земельных участков в Индустриальном районе краевой столицы для строительства детского развлекательного центра. Его будут возводить на перекрестке улиц Космонавта Леонова и Архитектора Свиязева, на месте бывшего мини-рынка «Нагорный».

«В рамках реализации инвестиционного проекта «Развитие детской развлекательной инфраструктуры в Индустриальном районе города Перми» с АО «СЗ «Пермглавснаб» заключено два договора аренды. На выделенных земельных участках инвестором запланировано строительство детского развлекательного центра. Общая площадь территории составляет 10 587 квадратных метров», — сообщается на сайте мэрии Перми.

Проекту строительства в Перми детского центра в сентябре 2022 года был присвоен приоритетный статус. Это значит, что земельные участки застройщику предоставляют на льготных условиях без проведения торгов и административного сопровождения. По замыслу архитекторов, центр представляет собой двухэтажный тематический комплекс в антураже русских народных сказок. Земля передана застройщику в аренду до конца 2025 года.

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Компания «Пермглавснаб» заключила с властями договор аренды земельных участков в Индустриальном районе краевой столицы для строительства детского развлекательного центра. Его будут возводить на перекрестке улиц Космонавта Леонова и Архитектора Свиязева, на месте бывшего мини-рынка «Нагорный». «В рамках реализации инвестиционного проекта «Развитие детской развлекательной инфраструктуры в Индустриальном районе города Перми» с АО «СЗ «Пермглавснаб» заключено два договора аренды. На выделенных земельных участках инвестором запланировано строительство детского развлекательного центра. Общая площадь территории составляет 10 587 квадратных метров», — сообщается на сайте мэрии Перми. Проекту строительства в Перми детского центра в сентябре 2022 года был присвоен приоритетный статус. Это значит, что земельные участки застройщику предоставляют на льготных условиях без проведения торгов и административного сопровождения. По замыслу архитекторов, центр представляет собой двухэтажный тематический комплекс в антураже русских народных сказок. Земля передана застройщику в аренду до конца 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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