Пермская компания арендовала участки под строительство детского центра

Общая площадь детского досугового центра составит более 10 тысяч квадратных метров (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Компания «Пермглавснаб» заключила с властями договор аренды земельных участков в Индустриальном районе краевой столицы для строительства детского развлекательного центра. Его будут возводить на перекрестке улиц Космонавта Леонова и Архитектора Свиязева, на месте бывшего мини-рынка «Нагорный».

«В рамках реализации инвестиционного проекта «Развитие детской развлекательной инфраструктуры в Индустриальном районе города Перми» с АО «СЗ «Пермглавснаб» заключено два договора аренды. На выделенных земельных участках инвестором запланировано строительство детского развлекательного центра. Общая площадь территории составляет 10 587 квадратных метров», — сообщается на сайте мэрии Перми.

Проекту строительства в Перми детского центра в сентябре 2022 года был присвоен приоритетный статус. Это значит, что земельные участки застройщику предоставляют на льготных условиях без проведения торгов и административного сопровождения. По замыслу архитекторов, центр представляет собой двухэтажный тематический комплекс в антураже русских народных сказок. Земля передана застройщику в аренду до конца 2025 года.