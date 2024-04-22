В ХМАО молодежная банда избила семью на улице

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Группа молодых людей напала на семью на улице Фото:

В Нефтеюганске банда молодых людей напала на улице на семейную пару и их сына. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Группа молодых людей по каким-то причинам напала на семью на улице города. Избивали ногами», — рассказал агентству источник.

В УМВД по ХМАО агентству сообщили, что проводится проверка по факту обращения медорганизации, в которой одной из пострадавших оказывалась помощь. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

Ранее URA.RU писало, что полиция ХМАО установила одного из подростков, который напал на прохожего. Конфликт произошел в Нижневартовске.

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В Нефтеюганске банда молодых людей напала на улице на семейную пару и их сына. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Группа молодых людей по каким-то причинам напала на семью на улице города. Избивали ногами», — рассказал агентству источник. В УМВД по ХМАО агентству сообщили, что проводится проверка по факту обращения медорганизации, в которой одной из пострадавших оказывалась помощь. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента. Ранее URA.RU писало, что полиция ХМАО установила одного из подростков, который напал на прохожего. Конфликт произошел в Нижневартовске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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