В ХМАО молодежная банда избила семью на улице

Группа молодых людей напала на семью на улице Фото: Стас Этвеш © URA.RU

В Нефтеюганске банда молодых людей напала на улице на семейную пару и их сына. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Группа молодых людей по каким-то причинам напала на семью на улице города. Избивали ногами», — рассказал агентству источник.

В УМВД по ХМАО агентству сообщили, что проводится проверка по факту обращения медорганизации, в которой одной из пострадавших оказывалась помощь. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

Ранее URA.RU писало, что полиция ХМАО установила одного из подростков, который напал на прохожего. Конфликт произошел в Нижневартовске.