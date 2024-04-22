В ХМАО молодежная банда избила семью на улице

Группа молодых людей напала на семью на улице
В Нефтеюганске банда молодых людей напала на улице на семейную пару и их сына. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Группа молодых людей по каким-то причинам напала на семью на улице города. Избивали ногами», — рассказал агентству источник.
В УМВД по ХМАО агентству сообщили, что проводится проверка по факту обращения медорганизации, в которой одной из пострадавших оказывалась помощь. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.
Ранее URA.RU писало, что полиция ХМАО установила одного из подростков, который напал на прохожего. Конфликт произошел в Нижневартовске.
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