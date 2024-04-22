22 апреля 2024

Более 260 тысяч свердловчан не могут уехать за границу из-за долгов

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С начала года с должников взыскали более 600 млн рублей Фото:

В Свердловской области запретили выезд за границу более 260 тысячи должникам. С начала 2024 года судебные приставы взыскали с жителей региона более 600 млн рублей, рассказали в пресс-службе регионального ГУ ФССП.

«Более 260 тысяч должников ограничены в праве выезда за пределы РФ. Благодаря применению меры временного ограничения в праве выезда за пределы страны, судебные приставы региона взыскали по различным категориям исполнительных производств с начала 2024 года более 600 млн рублей», — следует из сообщения.

В ведомстве отметили, что под запрет попали 35 тысяч жителей Нижнего Тагила, 8,5 тысячи первоуральцев, четыре тысячи краснотурьинцев и 1,8 тысячи жителей Каменска-Уральского. Судебные приставы призывают свердловчан перед планированием отпуска позаботиться о непогашенных долгах.

В конце 2023 года должников насчитывалось порядка 200 тысяч. Отмечалось, что 11,5 тысячи — это должники по алиментам. Сумма долга по исполнительным производствам составила 37 млрд рублей.

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В Свердловской области запретили выезд за границу более 260 тысячи должникам. С начала 2024 года судебные приставы взыскали с жителей региона более 600 млн рублей, рассказали в пресс-службе регионального ГУ ФССП. «Более 260 тысяч должников ограничены в праве выезда за пределы РФ. Благодаря применению меры временного ограничения в праве выезда за пределы страны, судебные приставы региона взыскали по различным категориям исполнительных производств с начала 2024 года более 600 млн рублей», — следует из сообщения. В ведомстве отметили, что под запрет попали 35 тысяч жителей Нижнего Тагила, 8,5 тысячи первоуральцев, четыре тысячи краснотурьинцев и 1,8 тысячи жителей Каменска-Уральского. Судебные приставы призывают свердловчан перед планированием отпуска позаботиться о непогашенных долгах. В конце 2023 года должников насчитывалось порядка 200 тысяч. Отмечалось, что 11,5 тысячи — это должники по алиментам. Сумма долга по исполнительным производствам составила 37 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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