Более 260 тысяч свердловчан не могут уехать за границу из-за долгов

В Свердловской области запретили выезд за границу более 260 тысячи должникам. С начала 2024 года судебные приставы взыскали с жителей региона более 600 млн рублей, рассказали в пресс-службе регионального ГУ ФССП.
«Более 260 тысяч должников ограничены в праве выезда за пределы РФ. Благодаря применению меры временного ограничения в праве выезда за пределы страны, судебные приставы региона взыскали по различным категориям исполнительных производств с начала 2024 года более 600 млн рублей», — следует из сообщения.
В ведомстве отметили, что под запрет попали 35 тысяч жителей Нижнего Тагила, 8,5 тысячи первоуральцев, четыре тысячи краснотурьинцев и 1,8 тысячи жителей Каменска-Уральского. Судебные приставы призывают свердловчан перед планированием отпуска позаботиться о непогашенных долгах.
В конце 2023 года должников насчитывалось порядка 200 тысяч. Отмечалось, что 11,5 тысячи — это должники по алиментам. Сумма долга по исполнительным производствам составила 37 млрд рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!