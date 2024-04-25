Суд оставил под стражей свердловского гаишника, пойманного за взятку

Свердловский областной суд отказался выпускать из-под стражи екатеринбургского инспектора ДПС Илью Мехонцева, который был задержан за взятку. Об этом URA.RU сообщили в инстанции.
«Адвокаты Мехонцева просили суд отказать в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и избрать более мягкую. Заслушав доводы апелляционных жалоб, мнения сторон, постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга оставлено без изменений», — сообщили в облсуде.
О задержании Мехонцева URA.RU сообщило 24 апреля. Он подозревается в получении взятки группой лиц по предварительному сговору. Ленинский райсуд отправил его в СИЗО до 9 июня.
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