Суд оставил под стражей свердловского гаишника, пойманного за взятку

25 апреля 2024 в 14:12 Размер текста - 17 +

Илья Мехонцев обвиняется в получении взятки (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловский областной суд отказался выпускать из-под стражи екатеринбургского инспектора ДПС Илью Мехонцева, который был задержан за взятку. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. «Адвокаты Мехонцева просили суд отказать в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и избрать более мягкую. Заслушав доводы апелляционных жалоб, мнения сторон, постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга оставлено без изменений», — сообщили в облсуде. О задержании Мехонцева URA.RU сообщило 24 апреля. Он подозревается в получении взятки группой лиц по предварительному сговору. Ленинский райсуд отправил его в СИЗО до 9 июня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд отказался выпускать из-под стражи екатеринбургского инспектора ДПС Илью Мехонцева, который был задержан за взятку. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. «Адвокаты Мехонцева просили суд отказать в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и избрать более мягкую. Заслушав доводы апелляционных жалоб, мнения сторон, постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга оставлено без изменений», — сообщили в облсуде. О задержании Мехонцева URA.RU сообщило 24 апреля. Он подозревается в получении взятки группой лиц по предварительному сговору. Ленинский райсуд отправил его в СИЗО до 9 июня.