В поселках под Екатеринбургом пропал свет

Сразу несколько поселков и часть Верхней Пышмы могли остаться без света и воды из-за падения в высоковольтной опоры в Среднеуральске (город-спутник Екатеринбурга). Информация об этом появилась в соцсетях. «Россети» информацию о падении URA.RU пока не подтверждают.
«В Среднеуральске упала высоковольтная опора. Без света часть Верхней Пышмы, село Балтым, поселки Красный, Половинный, Красный Адуй, Кедровое, Ольховка, Мостовское, Верхотурка, Мостовка», — пишет со ссылкой на читателей telegram-канал «Злой Екатеринбург».
«Зафиксировано технологическое нарушение в работе кабельно-воздушной линии электропередачи 35 кВ. Аварийно-восстановительные бригады „Россети Урал“ осуществляют перевод нагрузки на резервные схемы для оперативного восстановления электроснабжения жителей данных населенных пунктов. Параллельно идет осмотр энергообъекта для установления причин технологического нарушения», — сообщили корреспонденту в пресс-службе «Россетей».
Обновлено в 00:07
«Энергетики возобновили подачу электроэнергии в поселках Ольховка, Мостовское, Кедровое. Восстановление по резервным схемам остальных населенных пунктов продолжается. Специалисты „Россети Урал“ проводят необходимые переключения. Делаем все, чтобы в максимально сжатые сроки вернуть свет в дома всех жителей, попавших в зону технологического нарушения», — добавили в «Россетях».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!