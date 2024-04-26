26 апреля 2024

Юного екатеринбуржца не пустили на рейс в Дубай из-за ошибки в паспорте

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Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , паспорт, паспортный контроль, изьятие паспорта, паспорт россии
Паспорт 10-летнего мальчика изъяли Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово паспортный контроль не пропустил 10-летнего мальчика на рейс в Дубай из-за опечатки в паспорте — в графе место рождения пропущена буква «к» в слове «Свердловская». Об этом рассказала мама ребенка.

«Я проверяла все данные при получении паспорта и перед вылетом, но на место рождения даже не обратила внимание. А сегодня пришли на паспортный контроль в Кольцово, были уже в предвкушение отпуска. Но начальник дежурной службы остановил, сказал, что буквы не хватает и он вынужден изъять паспорт», — передает E1.ru слова женщины. Если даже семье удастся оперативно переоформить документы, то билеты придется покупать заново.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта. На момент публикации ответ получить не удалось.

Ранее URA.RU писало о 13-летней девочке из творческого коллектива, которую отказались пускать на рейс «Уральских авиалиний» из-за превышения допустимых габаритов ручной клади. В итоге школьница расплакалась. После этого Свердловская транспортная прокуратура подключилась к делу, в авиакомпании также проводили служебную проверку. Отец пострадавшей девочки заявлял, что готовится подать в суд на Минтранс РФ.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово паспортный контроль не пропустил 10-летнего мальчика на рейс в Дубай из-за опечатки в паспорте — в графе место рождения пропущена буква «к» в слове «Свердловская». Об этом рассказала мама ребенка. «Я проверяла все данные при получении паспорта и перед вылетом, но на место рождения даже не обратила внимание. А сегодня пришли на паспортный контроль в Кольцово, были уже в предвкушение отпуска. Но начальник дежурной службы остановил, сказал, что буквы не хватает и он вынужден изъять паспорт», — передает E1.ru слова женщины. Если даже семье удастся оперативно переоформить документы, то билеты придется покупать заново. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта. На момент публикации ответ получить не удалось. Ранее URA.RU писало о 13-летней девочке из творческого коллектива, которую отказались пускать на рейс «Уральских авиалиний» из-за превышения допустимых габаритов ручной клади. В итоге школьница расплакалась. После этого Свердловская транспортная прокуратура подключилась к делу, в авиакомпании также проводили служебную проверку. Отец пострадавшей девочки заявлял, что готовится подать в суд на Минтранс РФ.
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