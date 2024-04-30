Текслер подчеркнул, что в регионе работают базовые предприятия, появляются новые современные производства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер поздравил жителей Челябинской области с Днем весны и труда. Он поблагодарил ветеранов и работников производств, учреждений и организаций за вклад, вносимый в будущее страны.

«Спасибо нашим ветеранам, спасибо всем, кто трудится на производствах, в организациях и учреждениях нашего региона. Тем, кто вносит свой вклад в будущее нашей страны», — отметил Текслер в своем telegram-канале.

По словам главы региона, каждый день своим трудом Челябинская область подтверждает статус опорного края державы, и за всем этим стоят люди. В регионе работают базовые предприятия, появляются новые современные производства, выпускается уникальная продукция, достигаются новые вершины. Губернатор пожелал жителям региона счастья, благополучия, достойных заработных плат и уверенности в завтрашнем дне.