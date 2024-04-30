30 апреля 2024

Челябинский губернатор Алексей Текслер поздравил челябинцев с 1 Мая. Видео

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Алексей Текслер на открытии «Дней науки в Челябинской области». Челябинск, текслер алексей
Текслер подчеркнул, что в регионе работают базовые предприятия, появляются новые современные производства Фото:

Губернатор Алексей Текслер поздравил жителей Челябинской области с Днем весны и труда. Он поблагодарил ветеранов и работников производств, учреждений и организаций за вклад, вносимый в будущее страны.

«Спасибо нашим ветеранам, спасибо всем, кто трудится на производствах, в организациях и учреждениях нашего региона. Тем, кто вносит свой вклад в будущее нашей страны», — отметил Текслер в своем telegram-канале.

По словам главы региона, каждый день своим трудом Челябинская область подтверждает статус опорного края державы, и за всем этим стоят люди. В регионе работают базовые предприятия, появляются новые современные производства, выпускается уникальная продукция, достигаются новые вершины. Губернатор пожелал жителям региона счастья, благополучия, достойных заработных плат и уверенности в завтрашнем дне.

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Губернатор Алексей Текслер поздравил жителей Челябинской области с Днем весны и труда. Он поблагодарил ветеранов и работников производств, учреждений и организаций за вклад, вносимый в будущее страны. «Спасибо нашим ветеранам, спасибо всем, кто трудится на производствах, в организациях и учреждениях нашего региона. Тем, кто вносит свой вклад в будущее нашей страны», — отметил Текслер в своем telegram-канале. По словам главы региона, каждый день своим трудом Челябинская область подтверждает статус опорного края державы, и за всем этим стоят люди. В регионе работают базовые предприятия, появляются новые современные производства, выпускается уникальная продукция, достигаются новые вершины. Губернатор пожелал жителям региона счастья, благополучия, достойных заработных плат и уверенности в завтрашнем дне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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