Губернатор Алексей Текслер поздравил жителей Челябинской области с Днем весны и труда. Он поблагодарил ветеранов и работников производств, учреждений и организаций за вклад, вносимый в будущее страны.
«Спасибо нашим ветеранам, спасибо всем, кто трудится на производствах, в организациях и учреждениях нашего региона. Тем, кто вносит свой вклад в будущее нашей страны», — отметил Текслер в своем telegram-канале.
По словам главы региона, каждый день своим трудом Челябинская область подтверждает статус опорного края державы, и за всем этим стоят люди. В регионе работают базовые предприятия, появляются новые современные производства, выпускается уникальная продукция, достигаются новые вершины. Губернатор пожелал жителям региона счастья, благополучия, достойных заработных плат и уверенности в завтрашнем дне.
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