Baza: восемь футболистов из Таджикистана задержаны в Москве за драку

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«Хоса» проиграла «ЮЗАО» футбольный матч со счетом 12:0 Фото:

В Москве задержаны футболисты команды «Хоса» за драку с «ЮЗАО». Они все уроженцы Таджикистана. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«По словам пострадавших, во время стычки один из игроков „Хосы“ отвел противника из клуба „ЮЗАО“ в сторону и начал бить по голове. Драку увидели другие игроки „Хосы“ — они подбежали и также стали избивать оппонентов», — говорится в публикации. Спустя время футболистов «Хосы» задержали. Они оказались уроженцами Таджикистана.

На двух из восьми составили протокол за нарушение условий миграционного учета. Вероятно, их ожидает депортация из страны.

Во время матча «Хоса» проиграла со счетом 12:0. У игрока «ЮЗАО» Никиты Захарова ушибы и рассечение брови, еще у двух его сокомандников тоже ушибы. Потасовка произошла прямо на стадионе. Судья просил дерущихся покинуть поле, потому что они мешали проведению следующего матча, передает «Царьград».

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В Москве задержаны футболисты команды «Хоса» за драку с «ЮЗАО». Они все уроженцы Таджикистана. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «По словам пострадавших, во время стычки один из игроков „Хосы“ отвел противника из клуба „ЮЗАО“ в сторону и начал бить по голове. Драку увидели другие игроки „Хосы“ — они подбежали и также стали избивать оппонентов», — говорится в публикации. Спустя время футболистов «Хосы» задержали. Они оказались уроженцами Таджикистана. На двух из восьми составили протокол за нарушение условий миграционного учета. Вероятно, их ожидает депортация из страны. Во время матча «Хоса» проиграла со счетом 12:0. У игрока «ЮЗАО» Никиты Захарова ушибы и рассечение брови, еще у двух его сокомандников тоже ушибы. Потасовка произошла прямо на стадионе. Судья просил дерущихся покинуть поле, потому что они мешали проведению следующего матча, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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