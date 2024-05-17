Еще один российский банк запустил собственную бесконтактную оплату

«Тинькофф Банк» анонсировал запуск собственного платежного QR-кода, который станет третьим на рынке после Сбербанка и Системы быстрых платежей (СБП). Об этом заявил директор по продукту Tinkoff Pay Никита Буклиш.
«Это технологическое партнерство может стать определяющим шагом к созданию единого платежного QR-кода — универсального доступа к платежным решениям разных банков», — заявил Буклиш в беседе с РБК. Он уточнил, что новый сервис Tinkoff Pay QR создает техническую основу для доступа к различным способам оплаты в офлайн-точках и может адаптироваться под разные цели.
По словам Буклиша, «Тинькофф» также поддерживает идею введения единого QR-кода для платежей, но предлагает, чтобы правила его использования определялись не Национальной системой платежных карт (НСПК) в качестве оператора СБП, а ассоциацией банков. Он подчеркнул, что такой подход обеспечит равные условия для всех участников рынка.
Буклиш отметил, что единый QR-код будет удобен для пользователей, так как исключит путаницу среди различных способов оплаты. А для банков он не потребует значительных технических изменений при внедрении, поскольку единственное необходимое оборудование — это эквайринговый терминал.
Платежный QR-код от «Тинькофф» появится на терминалах оплаты банка в 2024 году. Он будет поддерживать несколько способов оплаты, включая Tinkoff Pay, СБП, SberPay и другие сервисы.
Ранее собственные платежные QR-коды появились у Сбербанка и Центробанка. В настоящее время ведутся споры о том, каким должен быть единый QR-код для рынка и необходима ли конкуренция в этом способе оплаты. Так председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что самое негативное решение, которое может принять ЦБ РФ, это создать единый QR-код для оплаты на базе СБП.
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