Минздрав Киргизии заявил о 29 пострадавших после беспорядков в центре Бишкека

18 мая 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

В больницы Бишкека доставлены 15 пострадавших после беспорядков в городе Фото: Владимир Андреев © URA.RU За медицинской помощью обратились 29 человек, которые пострадали из-за беспорядков в Бишкеке в Киргизии. Из них в госпиталь было доставлено 15 человек. Об этом сообщил Минздрав. «В ночь с 17 на 18 мая за медицинской помощью к бригадам скорой помощи обратились 29 человек <…> В Городскую больницу скорой медицинской помощи и Национальный госпиталь доставили 15 пострадавших», — передает пресс-служба Минздрава Республики. Отмечается, что остальным помощь была оказана на месте. По данным организации, в Национальный госпиталь поступило 12 пострадавших, у них различные травмы, на амбулаторное лечение было переведено 11 человек. В городской клинической больнице на утро 18 мая находятся два человека с диагнозами сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Состояние пострадавших оцениваете как удовлетворительное. В Бишкеке произошла массовая драка с участием иностранцев, которая вызвала беспорядки и масштабное вмешательство полиции. Инцидент случился вечером 17 мая возле хостела, расположенного на перекрестке проспекта Чуй и улицы Курманджан Датки. Собравшиеся сотни молодых людей привели к необходимости вмешательства всего личного состава милиции города. Задержанные в ходе инцидента иностранцы уже принесли извинения за свои действия и заявили о готовности понести за них ответственность. На следующий день, 18 мая, Министерство внутренних дел Кыргызстана сообщило о нормализации обстановки в столице и утверждает, что ситуация находится под полным контролем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За медицинской помощью обратились 29 человек, которые пострадали из-за беспорядков в Бишкеке в Киргизии. Из них в госпиталь было доставлено 15 человек. Об этом сообщил Минздрав. «В ночь с 17 на 18 мая за медицинской помощью к бригадам скорой помощи обратились 29 человек <…> В Городскую больницу скорой медицинской помощи и Национальный госпиталь доставили 15 пострадавших», — передает пресс-служба Минздрава Республики. Отмечается, что остальным помощь была оказана на месте. По данным организации, в Национальный госпиталь поступило 12 пострадавших, у них различные травмы, на амбулаторное лечение было переведено 11 человек. В городской клинической больнице на утро 18 мая находятся два человека с диагнозами сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Состояние пострадавших оцениваете как удовлетворительное. В Бишкеке произошла массовая драка с участием иностранцев, которая вызвала беспорядки и масштабное вмешательство полиции. Инцидент случился вечером 17 мая возле хостела, расположенного на перекрестке проспекта Чуй и улицы Курманджан Датки. Собравшиеся сотни молодых людей привели к необходимости вмешательства всего личного состава милиции города. Задержанные в ходе инцидента иностранцы уже принесли извинения за свои действия и заявили о готовности понести за них ответственность. На следующий день, 18 мая, Министерство внутренних дел Кыргызстана сообщило о нормализации обстановки в столице и утверждает, что ситуация находится под полным контролем.