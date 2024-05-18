Происшествия Криминал Мужчина с пистолетом напал на сотрудницу банка в Москве. Видео 18 мая 2024 в 13:13 Размер текста - 17 + Неизвестный пришел в банк с пистолетом, напал на сотрудницу и прошел в помещение с кассами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Москве мужчина с пистолетом пришел в отделение банка и напал на сотрудницу организации. На данный момент устанавливаются обстоятельства инцидента. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Москвы. «Рано утром мужчина зашел в отделение кредитной организации, расположенной на ул. Генерала Кузнецова, где напал на сотрудницу», — передает прокуратура . Нападение происходило с использованием пистолета. Далее неизвестный ударил женщину по голове и прошел в помещение, где располагаются кассы. Кузьминская межрайонная прокуратура устанавливает обстоятельства нападения и личность подозреваемого. Также будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по данному происшествию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Москве мужчина с пистолетом пришел в отделение банка и напал на сотрудницу организации. На данный момент устанавливаются обстоятельства инцидента. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Москвы. «Рано утром мужчина зашел в отделение кредитной организации, расположенной на ул. Генерала Кузнецова, где напал на сотрудницу», — передает прокуратура. Нападение происходило с использованием пистолета. Далее неизвестный ударил женщину по голове и прошел в помещение, где располагаются кассы. Кузьминская межрайонная прокуратура устанавливает обстоятельства нападения и личность подозреваемого. Также будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по данному происшествию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям