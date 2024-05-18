Мужчина с пистолетом напал на сотрудницу банка в Москве. Видео

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Неизвестный пришел в банк с пистолетом, напал на сотрудницу и прошел в помещение с кассами Фото:

В Москве мужчина с пистолетом пришел в отделение банка и напал на сотрудницу организации. На данный момент устанавливаются обстоятельства инцидента. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Москвы.

«Рано утром мужчина зашел в отделение кредитной организации, расположенной на ул. Генерала Кузнецова, где напал на сотрудницу», — передает прокуратура. Нападение происходило с использованием пистолета. Далее неизвестный ударил женщину по голове и прошел в помещение, где располагаются кассы.

Кузьминская межрайонная прокуратура устанавливает обстоятельства нападения и личность подозреваемого. Также будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по данному происшествию.

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В Москве мужчина с пистолетом пришел в отделение банка и напал на сотрудницу организации. На данный момент устанавливаются обстоятельства инцидента. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Москвы. «Рано утром мужчина зашел в отделение кредитной организации, расположенной на ул. Генерала Кузнецова, где напал на сотрудницу», — передает прокуратура. Нападение происходило с использованием пистолета. Далее неизвестный ударил женщину по голове и прошел в помещение, где располагаются кассы. Кузьминская межрайонная прокуратура устанавливает обстоятельства нападения и личность подозреваемого. Также будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по данному происшествию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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