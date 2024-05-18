Правительство утвердило план мероприятий по празднованию 80-й годовщины Победы

18 мая 2024 в 14:03 Размер текста - 17 +

В число мероприятий, посвященных юбилею победы в Великой Отечественной войне войдут научные конференции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Правительство РФ объявило о проведении свыше 170 мероприятий в рамках празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне в 2024—2025 годах. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, среди мероприятий будут тематические выставки, благоустройство мест захоронений погибших воинов, исторические фестивали и многое другое. Об этом говорится в telegram-канале российского правительства. «Более 170 основных мероприятий пройдут в 2024—2025 годах в рамках подготовки и проведения празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», — передает правительство . План подготовки к юбилею был утвержден распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина. В рамках плана запланированы торжественные и памятно-мемориальные мероприятия, включая те, которые будут проводиться при участии представителей иностранных государств. Особое внимание будет уделено событиям, имеющим ключевое значение для истории Великой Отечественной войны. Основной акцент в планировании мероприятий сделан на увековечивании памяти о воинах, отдавших жизни за Родину. В числе запланированных действий — благоустройство мест захоронений, поисковые работы и перезахоронение останков, а также публикация архивных материалов о войне. Культурная программа включает в себя тематические выставки, научные конференции, исторические фестивали и премьерные спектакли, посвященные 80-летию Победы. Так, в Музее Победы в Москве 18 и 19 мая будут проходить курсы молодого бойца. Также для горожан и гостей столицы будут доступны тематические мастер-классы. Все желающие смогут посетить программу семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический». В общей сложности, на территории музея будут работать свыше 70 площадок, воссоздающих атмосферу 1940-х годов, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство РФ объявило о проведении свыше 170 мероприятий в рамках празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне в 2024—2025 годах. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, среди мероприятий будут тематические выставки, благоустройство мест захоронений погибших воинов, исторические фестивали и многое другое. Об этом говорится в telegram-канале российского правительства. «Более 170 основных мероприятий пройдут в 2024—2025 годах в рамках подготовки и проведения празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», — передает правительство. План подготовки к юбилею был утвержден распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина. В рамках плана запланированы торжественные и памятно-мемориальные мероприятия, включая те, которые будут проводиться при участии представителей иностранных государств. Особое внимание будет уделено событиям, имеющим ключевое значение для истории Великой Отечественной войны. Основной акцент в планировании мероприятий сделан на увековечивании памяти о воинах, отдавших жизни за Родину. В числе запланированных действий — благоустройство мест захоронений, поисковые работы и перезахоронение останков, а также публикация архивных материалов о войне. Культурная программа включает в себя тематические выставки, научные конференции, исторические фестивали и премьерные спектакли, посвященные 80-летию Победы. Так, в Музее Победы в Москве 18 и 19 мая будут проходить курсы молодого бойца. Также для горожан и гостей столицы будут доступны тематические мастер-классы. Все желающие смогут посетить программу семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический». В общей сложности, на территории музея будут работать свыше 70 площадок, воссоздающих атмосферу 1940-х годов, передает «Национальная служба новостей».