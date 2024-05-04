04 мая 2024

Фирма из Москвы не смогла взыскать с тепличного комплекса Перми 142 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Спор велся вокруг строительства тепличного комплекса в Чусовском районе Прикамья
Спор велся вокруг строительства тепличного комплекса в Чусовском районе Прикамья Фото:

Апелляционный суд отклонил претензии московского ООО «ПКФ Тепличные технологии» к ООО ТК «Пермский». Решение первой инстанции осталось без изменений. Компания из Москвы, будучи подрядчиком при строительстве тепличного комплекса в Чусовском районе Пермского края, хотела взыскать с ответчика более 142 млн рублей, указано в судебных материалах.

«Суд установил, что подрядчик не выполнил в полном объеме работы по устранению недостатков при строительстве. Поэтому „Тепличные технологии“ не могут требовать от заказчика оплаты допработ и возмещения убытков. В итоге первая и апелляционная инстанции в удовлетворении требований ООО „ПКФ Тепличные технологии“ отказали», — на судебное делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье».

Из материалов следует, в 2019 году между сторонами был заключен договор на строительство тепличного комплекса «Пермский» для круглогодичного выращивания овощной продукции. В дальнейшем было подписано дополнительное соглашение — цена контракта увеличилась до 2,5 млрд рублей, были смещены даты окончания работ.

Тепличный комплекс «Пермский» является крупнейшим в Пермском крае. Он был открыт в конце 2021 года. Объект получил статус приоритетного инвестиционного проекта, а также статус резидента особой территории «Чусовой». Общая сумма инвестиций в проект — более 7,8 млрд рублей.

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Апелляционный суд отклонил претензии московского ООО «ПКФ Тепличные технологии» к ООО ТК «Пермский». Решение первой инстанции осталось без изменений. Компания из Москвы, будучи подрядчиком при строительстве тепличного комплекса в Чусовском районе Пермского края, хотела взыскать с ответчика более 142 млн рублей, указано в судебных материалах. «Суд установил, что подрядчик не выполнил в полном объеме работы по устранению недостатков при строительстве. Поэтому „Тепличные технологии“ не могут требовать от заказчика оплаты допработ и возмещения убытков. В итоге первая и апелляционная инстанции в удовлетворении требований ООО „ПКФ Тепличные технологии“ отказали», — на судебное делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье». Из материалов следует, в 2019 году между сторонами был заключен договор на строительство тепличного комплекса «Пермский» для круглогодичного выращивания овощной продукции. В дальнейшем было подписано дополнительное соглашение — цена контракта увеличилась до 2,5 млрд рублей, были смещены даты окончания работ. Тепличный комплекс «Пермский» является крупнейшим в Пермском крае. Он был открыт в конце 2021 года. Объект получил статус приоритетного инвестиционного проекта, а также статус резидента особой территории «Чусовой». Общая сумма инвестиций в проект — более 7,8 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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