Фирма из Москвы не смогла взыскать с тепличного комплекса Перми 142 млн рублей

Спор велся вокруг строительства тепличного комплекса в Чусовском районе Прикамья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Апелляционный суд отклонил претензии московского ООО «ПКФ Тепличные технологии» к ООО ТК «Пермский». Решение первой инстанции осталось без изменений. Компания из Москвы, будучи подрядчиком при строительстве тепличного комплекса в Чусовском районе Пермского края, хотела взыскать с ответчика более 142 млн рублей, указано в судебных материалах.

«Суд установил, что подрядчик не выполнил в полном объеме работы по устранению недостатков при строительстве. Поэтому „Тепличные технологии“ не могут требовать от заказчика оплаты допработ и возмещения убытков. В итоге первая и апелляционная инстанции в удовлетворении требований ООО „ПКФ Тепличные технологии“ отказали», — на судебное делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье».

Из материалов следует, в 2019 году между сторонами был заключен договор на строительство тепличного комплекса «Пермский» для круглогодичного выращивания овощной продукции. В дальнейшем было подписано дополнительное соглашение — цена контракта увеличилась до 2,5 млрд рублей, были смещены даты окончания работ.

Тепличный комплекс «Пермский» является крупнейшим в Пермском крае. Он был открыт в конце 2021 года. Объект получил статус приоритетного инвестиционного проекта, а также статус резидента особой территории «Чусовой». Общая сумма инвестиций в проект — более 7,8 млрд рублей.