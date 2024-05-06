Глава МИД Польши признал инициативу РФ в конфликте на Украине

06 мая 2024 в 13:37 Размер текста - 17 +

Россия владеет инициативой в конфликте, заявил Радослав Сикорский Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Инициатива в украинском конфликте перешла к России. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. «В этом году инициатива на стороне российской армии», — передает слова Сикорского Politico. Он добавил, что предоставленный США пакет помощи Украине в размере 60,8 миллиарда долларов недостаточен для обеспечения победы в конфликте, однако он дает Киеву дополнительное время. Сикорский подчеркнул, что благодаря этому пакету со стороны США можно быть уверенными в том, что Украина не проиграет в текущем году. В начале спецоперации на Украине украинская артиллерия выстреливала до 100 снарядов в день, но сейчас им приходится ограничиваться 30 снарядами, что считается роскошью. Украинские военные не могли активно противодействовать продвижению российской армии из-за нехватки боеприпасов. В то же время, министр обороны России Сергей Шойгу рассказал про успешное продвижение ВС РФ на красноармейском направлении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Инициатива в украинском конфликте перешла к России. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. «В этом году инициатива на стороне российской армии», — передает слова Сикорского Politico. Он добавил, что предоставленный США пакет помощи Украине в размере 60,8 миллиарда долларов недостаточен для обеспечения победы в конфликте, однако он дает Киеву дополнительное время. Сикорский подчеркнул, что благодаря этому пакету со стороны США можно быть уверенными в том, что Украина не проиграет в текущем году. В начале спецоперации на Украине украинская артиллерия выстреливала до 100 снарядов в день, но сейчас им приходится ограничиваться 30 снарядами, что считается роскошью. Украинские военные не могли активно противодействовать продвижению российской армии из-за нехватки боеприпасов. В то же время, министр обороны России Сергей Шойгу рассказал про успешное продвижение ВС РФ на красноармейском направлении.