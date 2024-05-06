Глава МИД Польши признал инициативу РФ в конфликте на Украине

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Россия владеет инициативой в конфликте, заявил Радослав Сикорский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Инициатива в украинском конфликте перешла к России. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«В этом году инициатива на стороне российской армии», — передает слова Сикорского Politico. Он добавил, что предоставленный США пакет помощи Украине в размере 60,8 миллиарда долларов недостаточен для обеспечения победы в конфликте, однако он дает Киеву дополнительное время. Сикорский подчеркнул, что благодаря этому пакету со стороны США можно быть уверенными в том, что Украина не проиграет в текущем году.

В начале спецоперации на Украине украинская артиллерия выстреливала до 100 снарядов в день, но сейчас им приходится ограничиваться 30 снарядами, что считается роскошью. Украинские военные не могли активно противодействовать продвижению российской армии из-за нехватки боеприпасов. В то же время, министр обороны России Сергей Шойгу рассказал про успешное продвижение ВС РФ на красноармейском направлении.

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Инициатива в украинском конфликте перешла к России. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. «В этом году инициатива на стороне российской армии», — передает слова Сикорского Politico. Он добавил, что предоставленный США пакет помощи Украине в размере 60,8 миллиарда долларов недостаточен для обеспечения победы в конфликте, однако он дает Киеву дополнительное время. Сикорский подчеркнул, что благодаря этому пакету со стороны США можно быть уверенными в том, что Украина не проиграет в текущем году. В начале спецоперации на Украине украинская артиллерия выстреливала до 100 снарядов в день, но сейчас им приходится ограничиваться 30 снарядами, что считается роскошью. Украинские военные не могли активно противодействовать продвижению российской армии из-за нехватки боеприпасов. В то же время, министр обороны России Сергей Шойгу рассказал про успешное продвижение ВС РФ на красноармейском направлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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