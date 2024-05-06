Министр обороны Нидерландов назвал срок поставки F-16 на Украину

Министр обороны Нидерландов Оллонгрен: поставки F-16 на Украину пройдут осенью

06 мая 2024 в 22:57 Размер текста - 17 +

Нидерланды отправят истребители на Украину вслед за Данией Фото: Tech. Sgt. Lionel Castellano / U.S. Department of Defense Нидерланды планируют поставить истребители F-16 на Украину осенью 2024 года. Также будет создан учебный центр в Румынии для обучения украинских летчиков. Об этом сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен. «Первые самолеты будут поставлены Данией уже этим летом. И мы надеемся принять участие в поставках с осени с нашими F-16», — заявила Оллонгрен. Ее слова передает Delfi. Министр обороны Нидерландов добавила, что в проекте, помимо поставок истребителей, также есть подготовка обслуживающего персонала и обучение пилотов Украины. Так, в планах страны создать учебный центр в Румынии, где будет проходить обучение пилотов. На данный момент украинцы учатся управлять западной техникой в США, Дании и других странах. Ранее в МИД РФ сообщили, что истребители F-16, которые поставят Киеву, будут восприниматься Россией как носители ядерного оружия. Это не будет зависеть от их модификации. Также эта военная техника будет рассматриваться в качестве целенаправленной провокации со стороны НАТО и США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нидерланды планируют поставить истребители F-16 на Украину осенью 2024 года. Также будет создан учебный центр в Румынии для обучения украинских летчиков. Об этом сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен. «Первые самолеты будут поставлены Данией уже этим летом. И мы надеемся принять участие в поставках с осени с нашими F-16», — заявила Оллонгрен. Ее слова передает Delfi. Министр обороны Нидерландов добавила, что в проекте, помимо поставок истребителей, также есть подготовка обслуживающего персонала и обучение пилотов Украины. Так, в планах страны создать учебный центр в Румынии, где будет проходить обучение пилотов. На данный момент украинцы учатся управлять западной техникой в США, Дании и других странах. Ранее в МИД РФ сообщили, что истребители F-16, которые поставят Киеву, будут восприниматься Россией как носители ядерного оружия. Это не будет зависеть от их модификации. Также эта военная техника будет рассматриваться в качестве целенаправленной провокации со стороны НАТО и США.