Министр обороны Нидерландов назвал срок поставки F-16 на Украину

Нидерланды планируют поставить истребители F-16 на Украину осенью 2024 года. Также будет создан учебный центр в Румынии для обучения украинских летчиков. Об этом сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен.
«Первые самолеты будут поставлены Данией уже этим летом. И мы надеемся принять участие в поставках с осени с нашими F-16», — заявила Оллонгрен. Ее слова передает
Министр обороны Нидерландов добавила, что в проекте, помимо поставок истребителей, также есть подготовка обслуживающего персонала и обучение пилотов Украины. Так, в планах страны создать учебный центр в Румынии, где будет проходить обучение пилотов. На данный момент украинцы учатся управлять западной техникой в США, Дании и других странах.
Ранее в МИД РФ сообщили, что истребители F-16, которые поставят Киеву, будут восприниматься Россией как носители ядерного оружия. Это не будет зависеть от их модификации. Также эта военная техника будет рассматриваться в качестве целенаправленной провокации со стороны НАТО и США.
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